Terminator 2D: No Fate расширяет события фильма "Терминатор 2: День суда", включая как знаковые сцены из киноленты, так и оригинальные эпизоды, созданные специально для игры, информирует 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Что известно об игре?

Игроки смогут взять на себя роли Сары Коннор и Терминатора T-800, чтобы противостоять убийце из жидкого металла T-1000 и сорвать планы Skynet по уничтожению человечества. Кроме того, в роли Джона Коннора можно будет возглавить Сопротивление в будущем.

Четырехминутное геймплейное видео, опубликованное на YouTube-канале IGN, демонстрирует Джона Коннора, пробивающегося сквозь вражеских роботов на первом уровне, разработанном для Terminator 2D: No Fate. В ролике показаны способности Джона, такие как кувырки, самодельные бомбы и использование укрытий, а также несколько промежуточных боссов. Особенно впечатляет битва с огромным четвероногим роботом "Centurion", который не появлялся ни в одном из фильмов серии "Терминатор".

Трейлер Terminator 2D – смотрите видео:

Реакция сообщества

Пользователи в комментариях к видео выразили восхищение олдскульным стилем и геймплеем Terminator 2D: No Fate, возлагая большие надежды на проект.

Энтузиазм свидетельствует о том, что игра может стать настоящим хитом среди поклонников ретро-аркад и фанатов франшизы "Терминатор".

Дата релиза и платформы

Terminator 2D: No Fate выйдет 5 сентября 2025 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Разработчики обещают адреналиновый геймплей, кинематографичный саундтрек, разнообразие режимов.

А тем временем долгожданный System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вышел на Steam и отзывы очень хорошие. Ремастер содержит обновленные катсцены, текстуры, модели персонажей и оружия, поддержку 4K, 144 fps, ультрашироких мониторов и пользовательские модификации.