System Shock 2: 25th Anniversary Remaster уже доступен в Steam, Epic Games Store и GOG. Позже ремастер выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Для тех, кто предзаказал ремейк System Shock или поддерживал его на Kickstarter, ремастер предоставляется бесплатно. GOG также предлагает скидку 50% для владельцев оригинальной System Shock 2, которая действует до 29 июня до 16:00 по киевскому времени.

О переиздании System Shock 2 было объявлено еще в 2019 году, и после нескольких лет ожидания фанаты наконец получили обновленную версию этой легендарной игры.

Реакция игроков и прессы

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster получил оценку 83% на Steam с пометкой "очень положительные" отзывы. Игроки высоко оценивают улучшения, но критикуют оптимизацию, частые сбои и отсутствие поддержки русского языка. В то же время журналисты (81% на Metacritic) называют ремастер лучшим способом познакомиться с классикой, которая, несмотря на технические усовершенствования, все еще выдает свой возраст.

Это мечта, ставшая реальностью. Это не просто ремастер, это декларация любви к одному из важнейших иммерсивных симуляторов в истории,

– отметил генеральный директор Nightdive Стивен Кик по случаю релиза.

Что нового в ремастере?

Ремастер предлагает обновленные катсцены, текстуры, модели персонажей и оружия, поддержку разрешения 4K, частоты 144 fps, ультрашироких мониторов и пользовательских модификаций. Кроме того, добавлен кооперативный мультиплеер, позволяющий проходить игру вместе с друзьями.

Недавно Xbox подтвердил дату выхода Senua's Saga Hellblade II на PS5. Версия для PS5 будет иметь оптимизацию для PS5 Pro, режим производительности с 60 fps, расширенное издание и хардкорный режим с "темной гнилью".