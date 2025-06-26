System Shock 2: 25th Anniversary Remaster уже доступний у Steam, Epic Games Store і GOG. Пізніше ремастер вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S і Nintendo Switch.

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Для тих, хто передзамовив ремейк System Shock або підтримував його на Kickstarter, ремастер надається безкоштовно. GOG також пропонує знижку 50% для власників оригінальної System Shock 2, яка діє до 29 червня до 16:00 за київським часом.

Про перевидання System Shock 2 було оголошено ще у 2019 році, і після кількох років очікування фанати нарешті отримали оновлену версію цієї легендарної гри.

Реакція гравців і преси

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster отримав оцінку 83% на Steam із позначкою "дуже позитивні" відгуки. Гравці високо оцінюють покращення, але критикують оптимізацію, часті збої та відсутність підтримки російської мови. Водночас журналісти (81% на Metacritic) називають ремастер найкращим способом познайомитися з класикою, яка, попри технічні вдосконалення, все ще видає свій вік.

Це мрія, що стала реальністю. Це не просто ремастер, це декларація любові до одного з найважливіших імерсивних симуляторів в історії,

– зазначив генеральний директор Nightdive Стівен Кік з нагоди релізу.

Що нового в ремастері?

Ремастер пропонує оновлені катсцени, текстури, моделі персонажів і зброї, підтримку роздільної здатності 4K, частоти 144 fps, ультрашироких моніторів і користувацьких модифікацій. Крім того, додано кооперативний мультиплеєр, що дозволяє проходити гру разом із друзями.

Нещодавно Xbox підтвердив дату виходу Senua's Saga Hellblade II на PS5. Версія для PS5 матиме оптимізацію для PS5 Pro, режим продуктивності з 60 fps, розширене видання та хардкорний режим з "темною гниллю".