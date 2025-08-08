Повноцінну презентацію портативної консолі Xbox Ally, створеної у партнерстві Asus та Microsoft, очікують 20 серпня на ігровій виставці Gamescom, інформує 24 Канал. Проте, як повідомляє видання Dealabs, старт продажів пристрою може відбутися вже 16 жовтня.

Покупцям запропонують дві версії консолі:

Базова Xbox Ally отримає процесор AMD Ryzen Z2 A (архітектура Zen 2, графіка RDNA 2), 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-6400 та SSD-накопичувач на 512 ГБ.

отримає процесор AMD Ryzen Z2 A (архітектура Zen 2, графіка RDNA 2), 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-6400 та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Просунута модель Xbox Ally X буде оснащена потужнішим чипом Ryzen AI Z2 Extreme (ядра Zen 5, графіка RDNA 3.5), 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-8000 та твердотілим накопичувачем об'ємом 1 ТБ.

Згідно з витоками, попередня вартість базової версії в Європі складе 599 доларів, тоді як потужніша модель Xbox Ally X коштуватиме 899 доларів. Варто зазначити, що Asus та Microsoft ще не оголошували офіційних цін.



Портативні Xbox можуть вийти вже у жовтні / Фото VideoCardz

Консоль буде доступна не лише в офіційному магазині Microsoft Store, а й у мережах різних ритейлерів по всьому світу. Як пише VideoCardz, пристрій вже з'явився в базах даних деяких продавців у Франції. Серед конкурентів новинки називають MSI Claw A8, MSI Claw 8 AI+ та майбутню Lenovo Legion Go 2.

До речі, нещодавно китайська компанія представила портативну консоль GPD Win 5 з процесорами Ryzen AI MAX, але без вбудованої батареї. Що цікаво – її випуск теж запланований на жовтень, а от ціна топової моделі може перевищити 1500 доларів.