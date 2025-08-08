Полноценную презентацию портативной консоли Xbox Ally, созданной в партнерстве Asus и Microsoft, ожидают 20 августа на игровой выставке Gamescom, информирует 24 Канал. Однако, как сообщает издание Dealabs, старт продаж устройства может состояться уже 16 октября.

Покупателям предложат две версии консоли:

Базовая Xbox Ally получит процессор AMD Ryzen Z2 A (архитектура Zen 2, графика RDNA 2), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400 и SSD-накопитель на 512 ГБ.

получит процессор AMD Ryzen Z2 A (архитектура Zen 2, графика RDNA 2), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400 и SSD-накопитель на 512 ГБ. Продвинутая модель Xbox Ally X будет оснащена более мощным чипом Ryzen AI Z2 Extreme (ядра Zen 5, графика RDNA 3.5), 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8000 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

Согласно утечкам, предварительная стоимость базовой версии в Европе составит 599 долларов, тогда как мощная модель Xbox Ally X будет стоить 899 долларов. Стоит отметить, что Asus и Microsoft еще не объявляли официальных цен.



Портативные Xbox могут выйти уже в октябре / Фото VideoCardz

Консоль будет доступна не только в официальном магазине Microsoft Store, но и в сетях различных ритейлеров по всему миру. Как пишет VideoCardz, устройство уже появилось в базах данных некоторых продавцов во Франции. Среди конкурентов новинки называют MSI Claw A8, MSI Claw 8 AI+ и будущую Lenovo Legion Go 2.

Кстати, недавно китайская компания представила портативную консоль GPD Win 5 с процессорами Ryzen AI MAX, но без встроенной батареи. Что интересно – ее выпуск тоже запланирован на октябрь, а вот цена топовой модели может превысить 1500 долларов.