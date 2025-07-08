Колантонио и Даус считают, что сервис, который предоставляет доступ к сотням игр по подписке, создает серьезные вызовы для разработчиков. В то же время их позиция вызвала оживленные обсуждения в X под сообщением Колантонио, рассказывает 24 Канал.

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Game Pass – угроза для индустрии

Рафаэль Колантонио, автор культовых игр Prey и Dishonored, убежден, что Game Pass, который поддерживается значительными финансовыми ресурсами Microsoft, не обеспечивает стабильности для студий в долгосрочной перспективе. Он отмечает, что сервис не может мирно сосуществовать с традиционными каналами продажи игр.

Они либо уничтожат других, либо сами сдадутся,

– резко высказался разработчик.

Майкл Даус поддержал эту позицию, добавляя, что Game Pass может быть полезным только для небольших команд, которые стремятся уменьшить финансовые риски. Однако он возмущен тем, что сначала представители сервиса уверяли, будто подписка не влияет на продажи, а впоследствии признали обратное. "Я сыт этой ерундой", – эмоционально прокомментировал Даус.

По мнению руководителя Larian Studios, одним из возможных путей развития Game Pass могла бы стать поддержка классических игр. Это позволило бы создать большой каталог ретро-проектов, который не мешал бы продвижению новинок на рынке.

Game Pass часто подвергается критике из-за модели релизов AAA-игр на старте в подписке. Microsoft владеет рядом студий, которые разрабатывают игры на различные платформы, однако почти все грандиозные релизы доступны для подписчиков сразу же, как это было со Starfield или Doom: The Dark Ages. А тем временем Microsoft уже представила новый перечень игр, которые доступны в Game Pass в июле.