Ubisoft не привыкать удивлять игровой мир своей странной политикой, но на этот раз компании удалось превзойти самих себя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Новые странные правила

Студия Ubisoft внесла изменения в EULA – лицензионное соглашение с пользователями, которые покупают их проекты. Очевидно, обновленный документ требует от геймеров документ требует от геймеров уничтожать или удалять все копии игры после ее вывода в офлайн.

В частности, один из пунктов соглашения предусматривает, что пользователь "должен немедленно удалить продукт и уничтожить все копии продукта", которыми он владеет.

Такое требование выглядит абсолютно абсурдным по своей природе, тем более учитывая то, что не понятно как Ubisoft вообще планируют следить за уничтожением физических копий видеоигр.

Предполагается, что такое изменение лицензии было вызвано скандалом вокруг гонки The Crew, фанаты которой подали на суд на компанию из-за закрытия любимой игры.

Кроме того, в обновленной EULA также указано, что Ubisoft или лицензиары продукта могут расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, в любое время и по любой причине.

Такая формулировка потенциально означает, что студия может выпустить новую игру, а уже на следующий день удалить ее из всех магазинов и аккаунтов.

Игровое сообщество уже забило тревогу, протестуя против подобных изменений.