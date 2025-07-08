Ubisoft не звикати дивувати ігровий світ своєю дивною політикою, але цього разу компанії вдалося перевершити самих себе, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Студія Ubisoft внесла зміни до EULA – ліцензійної угоди з користувачами, які купують їхні проєкти. Вочевидь, оновлений документ вимагає від геймерів знищувати або видаляти всі копії гри після її виведення в офлайн.

Зокрема, один з пунктів угоди передбачає, що користувач "повинен негайно видалити продукт і знищити всі копії продукту", якими він володіє.

Така вимога виглядає абсолютно абсурдною за своєю природою, тим більше з огляду на те, що не зрозуміло як Ubisoft взагалі планують стежити за знищенням фізичних копій відеоігор.

Припускається, що така зміна ліцензії була викликана скандалом навколо гонки The Crew, фанати якої подали на суду на компанію через закриття улюбленої гри.

Окрім того, в оновленій EULA також зазначено, що Ubisoft або ліцензіари продукту можуть розірвати угоду в односторонньому порядку, будь-коли й з будь-якої причини.

Таке формулювання потенційно означає, що студія може випустити нову гру, а вже на наступний день видалити її з усіх магазинів та акаунтів.

Ігрова спільнота вже забила на сполох, протестуючи проти подібних змін.