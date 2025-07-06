Колись популярний шутер Anthem доживає свої останні місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на EA.

Цікаво EA поставили амбітну ціль перед Battlefield 6 – деякі розробники вважають її нереальною

"Останній заїзд"

Шанувальники відеогри мають час насолодитися нею до січня 2026 року, коли відключать сервери проєкту.

Це означає, що в гру, випущену у 2019 році, можна буде грати онлайн ще протягом шести місяців.

Щоправда, гравці більше не зможуть купувати внутрішньоігрову валюту, але все ще матимуть змогу потратити залишки цих коштів на власних рахунках.

Ми глибоко цінуємо вашу відданість, пристрасть та підтримку протягом багатьох років і хочемо подякувати вам за це,

– йдеться у зверненні розробників.

Релізний трейлер гри – дивіться відео

Також EA відповіли на питання геймерів щодо того чи можна буде грати офлайн. За їх словами, Anthem створювалася як онлайн-гра, тому як тільки її сервери відключаться, вона стане недоступною назавжди.

Додати проєкт до власної бібліотеки все ще можна буде у додатку EA Play до 15 серпня, після чого її буде видалено зі списку.

Це не вперше, коли EA закривають власні ігри. Так у січні 2025, компанія "зупинила" одразу 7 ігор.

Остаточне вимкнення серверів відбудеться у цьому ж місяці, а точніше 12 січня 2026 року.