Некогда популярный шутер Anthem доживает свои последние месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EA.

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"Последний заезд"

Поклонники видеоигры имеют время насладиться ею до января 2026 года, когда отключат серверы проекта.

Это означает, что в игру, выпущенную в 2019 году, можно будет играть онлайн еще в течение шести месяцев.

Правда, игроки больше не смогут покупать внутриигровую валюту, но все еще смогут потратить остатки этих средств на собственных счетах.

Мы глубоко ценим вашу преданность, страсть и поддержку в течение многих лет и хотим поблагодарить вас за это,

– говорится в обращении разработчиков.

Релизный трейлер игры – смотрите видео

Также EA ответили на вопросы геймеров относительно того можно ли будет играть оффлайн. По их словам, Anthem создавалась как онлайн-игра, поэтому как только ее серверы отключатся, она станет недоступной навсегда.

Добавить проект в собственную библиотеку все еще можно будет в приложении EA Play до 15 августа, после чего она будет удалена из списка.

Это не впервые, когда EA закрывают собственные игры. Так в январе 2025, компания "остановила" сразу 7 игр.

Окончательное отключение серверов состоится в этом же месяце, а точнее 12 января 2026 года.