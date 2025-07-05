В Electronic Arts возлагают огромные надежды на новую часть культовой серии Battlefield. Ожидания настолько велики, что некоторые из разработчиков считают их нереалистичными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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EA не боятся мечтать

Закрытое бета-тестирование еще даже не анонсированной Battlefield 6 время от времени дарит геймерам "утечки" игрового процесса и радует фанатов серии новостями о возвращении любимых режимов.

Однако, на этот раз в сети появилось нечто совсем иначе, а именно ожидания издателей из Electronic Arts относительно "производительности" игры.

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Согласно информации портала Ars Technica, руководство EA ожидает, что общее количество пользователей проекта, в течение определенного времени после релиза, достигнет отметки в 100 миллионов игроков.

К примеру, извечная соперница франшизы – Call of Duty (речь о Warzone) преодолела такую отметку в 2021 году, примерно через год после своего запуска в 2020.

Учитывая это, цель EA может показаться вполне оправданной, если бы не одно маленькое "но". 100 миллионов – это более чем втрое больше, чем показатели любой другой Battlefield.

Самой популярной игрой серии считается Battlefield 1, которая за все время своего существования привлекла чуть более 30 миллионов геймеров.

Учитывая амбиции, в разработку новой части вливают огромные инвестиции, а её бюджет якобы превысил 400 миллионов долларов США еще в 2023 году.

Несмотря на это, некоторые из разработчиков не слишком уверены в достижении целей, поставленных руководством, хотя и искренне надеются, что Battlefield 6 таки составит конкуренцию Fortnite и Call of Duty.