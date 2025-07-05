У Electronic Arts покладають величезні надії на нову частину культової серії Battlefield. Очікування настільки великі, що дехто з розробників вважає їх нереалістичними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Цікаво Portal 2 позбулася статусу найрейтинговішої гри у Steam – хто піднявся на перше місце

EA не бояться мріяти

Закрите бета-тестування ще навіть не анонсованої Battlefield 6 час від часу дарує геймерам "витоки" ігрового процесу та тішить фанатів серії новинами про повернення улюблених режимів.

Одначе, цього разу в мережі з'явилося дещо зовсім інакше, а саме очікування видавців з Electronic Arts щодо "продуктивності" гри.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Згідно з інформацією порталу Ars Technica, керівництво EA очікує, що загальна кількість користувачів проєкту, протягом певного часу після релізу, досягне відмітки у 100 мільйонів гравців.

До прикладу, одвічна суперниця франшизи – Call of Duty (мова про Warzone) подолала таку позначку у 2021 році, приблизно через рік після свого запуску у 2020.

З огляду на це, ціль EA може здатися цілком виправданою, якби не одне маленьке "але". 100 мільйонів – це більш ніж утричі більше, ніж показники будь-якої іншої Battlefield.

Найпопулярнішою грою серії вважається Battlefield 1, яка за весь час свого існування залучила трохи більш як 30 мільйонів геймерів.

З огляду на амбіції, в розробку нової частини вливають величезні інвестиції, а її бюджет нібито перевищив 400 мільйонів доларів США ще у 2023 році.

Попри це, деякі з розробників не надто впевнені у досягненні цілей, поставлених керівництвом, хоча й щиро сподіваються, що Battlefield 6 таки складе конкуренцію Fortnite та Call of Duty.