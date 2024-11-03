EA представила список ігор, які будуть закриті вже на початку 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

До теми У листопаді Electronic Arts закриють одразу 5 своїх ігор

Оновлений список проєктів від Electronic Arts, які доживають свої останні дні, з'явився у мережі.

Цього разу шанувальники творчості під егідою EA залишаться одразу без 7 мобільних ігор, які зникнуть з продажу вже 29 січня 2025 року.

7 проєктів на які чекає закриття:

Blood & Glory: Immortals (для Apple та Google)

Contract Killer: Sniper

Deer Hunter Classic

Dino Hunter: Deadly Shores

Eternity Warriors 4

Frontline Commando 2

Frontline Commando: D-Day

Цілком можливо, що до кінця року стане відомо про ще більше ігор від EA, яким загрожує подібна доля, тож шанувальникам компанії слід уважно стежити за анонсами.