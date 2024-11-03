EA представила список ігор, які будуть закриті вже на початку 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.
До теми У листопаді Electronic Arts закриють одразу 5 своїх ігор
Оновлений список проєктів від Electronic Arts, які доживають свої останні дні, з'явився у мережі.
Цього разу шанувальники творчості під егідою EA залишаться одразу без 7 мобільних ігор, які зникнуть з продажу вже 29 січня 2025 року.
7 проєктів на які чекає закриття:
- Blood & Glory: Immortals (для Apple та Google)
- Contract Killer: Sniper
- Deer Hunter Classic
- Dino Hunter: Deadly Shores
- Eternity Warriors 4
- Frontline Commando 2
- Frontline Commando: D-Day
Цілком можливо, що до кінця року стане відомо про ще більше ігор від EA, яким загрожує подібна доля, тож шанувальникам компанії слід уважно стежити за анонсами.