Electronic Arts продовжують потрохи "ліквідовувати" свої старі проєкти й в листопаді подібна доля спіткає ще 5 відомих ігор.
Варте уваги EA неочікувано показали нову революційну відеогру по всесвіту The Sims
Останній шанс пограти в класику
EA завчасно оприлюднили список відеоігор, сервери яких вже у наступному місяці припинять своє функціонування.
Це дасть фанатам трохи часу аби востаннє насолодитися усіма онлайн можливостями улюблених проєктів, доки вони не переведені в "автономний" режим.
Серед ігор, які очікує таке закриття:
- FIFA 22 – 4 листопада
- Battlefield 3 – 7 листопада
- Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7 листопада
- Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7 листопада
- NBA Live 18 – 7 листопада
На цю мить це остання офіційно оголошена партія забавок від EA, які будуть закриті у 2024 році, але до них, ймовірно, може приєднатися ще кілька ігор, тому шанувальникам студії слід бути уважними.