Electronic Arts продовжують потрохи "ліквідовувати" свої старі проєкти й в листопаді подібна доля спіткає ще 5 відомих ігор.

Варте уваги EA неочікувано показали нову революційну відеогру по всесвіту The Sims

Останній шанс пограти в класику

EA завчасно оприлюднили список відеоігор, сервери яких вже у наступному місяці припинять своє функціонування.

Це дасть фанатам трохи часу аби востаннє насолодитися усіма онлайн можливостями улюблених проєктів, доки вони не переведені в "автономний" режим.

Серед ігор, які очікує таке закриття:

FIFA 22 – 4 листопада

– 4 листопада Battlefield 3 – 7 листопада

– 7 листопада Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7 листопада

– 7 листопада Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7 листопада

– 7 листопада NBA Live 18 – 7 листопада

На цю мить це остання офіційно оголошена партія забавок від EA, які будуть закриті у 2024 році, але до них, ймовірно, може приєднатися ще кілька ігор, тому шанувальникам студії слід бути уважними.