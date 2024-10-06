Electronic Arts продолжают понемногу "ликвидировать" свои старые проекты и в ноябре подобная судьба постигнет еще 5 известных игр.

Достойно внимания EA неожиданно показали новую революционную видеоигру по вселенной The Sims

Последний шанс поиграть в классику

EA заблаговременно обнародовали список видеоигр, серверы которых уже в следующем месяце прекратят свое функционирование.

Это даст фанатам немного времени чтобы в последний раз насладиться всеми онлайн возможностями любимых проектов, пока они не переведены в "автономный" режим.

Среди игр, которые ожидает такое закрытие:

FIFA 22 – 4 ноября

– 4 ноября Battlefield 3 – 7 ноября

– 7 ноября Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7 ноября

– 7 ноября Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7 ноября

– 7 ноября NBA Live 18 – 7 ноября

На данный момент это последняя официально объявленная партия игр от EA, которые будут закрыты в 2024 году, но к ним, вероятно, может присоединиться еще несколько игр, поэтому поклонникам студии следует быть внимательными.