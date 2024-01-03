EA имеют обширное портфолио проектов, среди которого такие известные серии видеоигр как FIFA, Battlefield и другие.

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Многие их продуктов компании многопользовательские и поддерживаются годами после релиза новым контентом или же просто наличием игровых серверов.

На момент написания материала, EA анонсировали, что в 2024 году восемь их игр будут закрыты, то есть потеряют свои онлайн-серверы и все связанные с ними функции.

К сожалению для геймеров, пострадают от такой судьбы следующие видеоигры:

F1 2011 – 21 марта

– 21 марта F1 2012 – 21 марта

– 21 марта F1 2013 – 21 марта

– 21 марта F1 2014 – 21 марта

– 21 марта F1 Race Stars – 21 марта

– 21 марта Micromachines World Series – 21 марта

– 21 марта Rocket Arena – 21 марта

– 21 марта Madden NFL 20 – 15 апреля

Итак, если среди этого списка есть ваши любимые проекты, торопитесь насладиться всеми их онлайн-функциями до указанных дат.

Кроме того, не исключено, что в течение 2024 года этот список может существенно пополниться.