Страница новой игры от Electronic Arts, что станет новым витком вселенной франшизы The Sims, уже появилась в магазинах Google Play и AppStore.

Интересно EA говорит, что The Sims 5 никогда не существовало, а Project Rene – это нечто совсем другое

Новая The Sims попытается совместить два жанра

Видеоигра The Sims Labs: Town Stories вскоре появится на мобильных устройствах, хотя никакой информации об окончательной дате выпуска еще нет.

Сейчас об игре неизвестно почти ничего, кроме ее описания на страницах магазинов. В них говорится, что проект будет симулятором градостроительства, где игроки смогут создать собственный уникальный городок.

Первые скриншоты игры / Фото EA

Также в игре будет множество внутриигровых жителей, которые будут населять городок Пламбрук. Игрок сможет настраивать под собственные предпочтения не только их, но и окрестности с помощью ряда типов зданий и разнообразия мебели.

Town Stories станет первой игрой под новым брендом EA – The Sims Labs, который стремится расширить франшизу The Sims и привлечь внимание новых геймеров.