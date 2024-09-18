Что такое Project Rene и где этот проект сейчас

Несколько месяцев назад появились слухи, что Project Rene был отменен. Теперь эту информацию полностью опровергли на страницах издания Variety. Согласно новейшим данным, Project Rene будет отдельным многопользовательским проектом во вселенной The Sims, над ним продолжают работать, пишет Wccftech.

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Electronic Arts подтвердила, что не планирует выпускать преемника The Sims 4, которая сейчас является самой продолжительной частью в истории франшизы – первая игра вышла 25 лет назад. Подтверждено, что The Sims 4 продолжит получать бесплатные обновления и платные расширения.

Кроме того, что The Sims 4 продолжит получать контент, EA подтвердила, что команда Sims работает над новым проектом, который будет включать многопользовательский режим, а также сотрудничает с некоторыми создателями Sims, чтобы они могли продавать свой собственный внутриигровой контент через магазин EA, подобно тому, как это было сделано в The Sims 3.

Разработчики говорят, что основной причиной, почему они решили не делать The Sims 5, является огромное беспокойство тем, что игрокам придётся "начинать всё сначала" после десятилетнего игрового процесса в The Sims 4. В мире насчитывается более 80 миллионов игроков с очень активным сообществом в социальных сетях.

Что будет дальше

Недавно EA объявила в блоге, что в игре будут выпущены некоторые значительные исправления, о которых постоянно просили фанаты. Они также выпускают "захватывающее обновление базовой игры" перед предстоящим расширением в октябре, о котором они медленно обнародуют информацию.

В этой заметке в блоге они рассказали о дополнении "Жизнь и смерть", с которым игроки смогут впервые ознакомиться 3 октября, перед тем, как оно выйдет на Хэллоуин. Пока что, похоже, оно сосредотачивается на таро и, возможно, новых профессиях и навыках.

Но команда не раскрывает, когда фанаты Sims узнают больше о неуловимом Project Rene, над которым работают в течение многих лет. Это не первая попытка EA создать многопользовательскую игру Sims. Например, The Sims Online была запущена в 2002 году, а в 2008 году игра была полностью закрыта, что было расценено как неудачный эксперимент.