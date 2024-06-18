После многочисленных переносов симулятор жизни Life by You был отменен, а заместитель директора Paradox Entertainment назвал это тяжелым решением.

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"Убийства" не состоится

Амбициозный проект планировался как прямой конкурент культовой The Sims, который осуществит все сокровенные желания поклонников серии от EA и Maxis, однако, к сожалению для всех, попал в производственный ад.

Игра находилась в разработке более 5 лет и трижды меняла дату релиза.

Сначала Life by You должна была выйти 12 сентября 2023 года, затем была отложена до 5 марта 2024, а затем и до 4 июня. Незадолго до последней даты Paradox объявили об очередной задержке, но на этот раз без новых сроков выхода.

Последний трейлер отмененной игры – смотреть видео

Впоследствии, появилось сообщение, разочаровавшее заинтересованных геймеров.

К сожалению, мы решили отменить релиз нашего долгожданного симулятора жизни Life by You. Это было невероятно тяжелое решение, и это явная неудача со стороны Paradox, ведь мы не смогли оправдать как наши собственные ожидания, так и ожидания сообщества, – заявил заместитель генерального директора Paradox Маттиас Лиля.

По словам разработчика, после многочисленных переносов и доработок, команда поняла, что путь к созданию игры такой, какой они хотят ее видеть, требует слишком много времени и производит большую неопределенность относительно будущего.

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Когда мы дошли до точки, в которой посчитали, что больше времени (на разработку, – ред.) не приблизит нас к версии, которой мы были бы довольны, тогда мы решили, что лучше остановиться, – добавил Маттиас.

Поэтому, создатели The Sims могут выдохнуть с облегчением, ведь в ближайшее время у них не появится никакой конкуренции в специфичиском жанре симуляторов жизни.