Після численних перенесень симулятор життя Life by You було скасовано, а заступник директора Paradox Entertainment назвав це важким рішенням.

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"Вбивства" не відбудеться

Амбітний проєкт планувався як прямий конкурент культовій The Sims, який здійснить усі потаємні бажання шанувальників серії від EA та Maxis, однак, на жаль для всіх, втрапив у виробниче пекло.

Гра перебувала у розробці понад 5 років та тричі міняла дату релізу.

Спочатку Life by You мала вийти 12 вересня 2023 року, потім була відкладена до 5 березня 2024, а згодом і до 4 червня. Незадовго до останньої дати Paradox оголосили про чергову затримку, але цього разу без нових термінів виходу.

Останній трейлер скасованої гри – дивитися відео

Згодом, з'явилося повідомлення що розчарувало зацікавлених геймерів.

На жаль, ми вирішили скасувати реліз нашого довгоочікуваного симулятора життя Life by You. Це було неймовірно важке рішення, і це явна невдача з боку Paradox, адже ми не змогли виправдати як наші власні очікування, так і очікування спільноти, – заявив заступник генерального директора Paradox Маттіас Ліля.

За словами розробника, після численних перенесень та доопрацювань, команда зрозуміла, що шлях до створення гри такою, якою вони хочуть її бачити, потребує занадто багато часу та продукує велику невизначеність щодо майбутнього.

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Коли ми дійшли до точки, в якій вважали, що більше часу (на розробку, – ред.) не наблизить нас до версії, якою ми були б задоволені, тоді ми вирішили, що краще зупинитися, – додав Маттіас.

Отож, творці The Sims можуть видихнути з полегшенням, адже найближчим часом у них не з'явиться жодної конкуренції у специфічному жанрі симуляторів життя.