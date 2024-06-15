Ubisoft официально подтвердили, что Prince of Persia: The Lost Crown наконец-то появится в Steam уже совсем скоро.

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Особенности игры

В переосмыслении и спин-офф известной серии, игрок управляет молодым бойцом Саргоном, которому предстоит распутать сложный клубок придворных интриг и спасти государство от падения.

Игровой процесс предлагает немало интересных способностей, элементы платформинга, напряженные битвами с боссами и головоломки над которыми действительно придется поразмыслить.

Благодаря всем перечисленным достоинствам игра получила достаточно высокие отзывы – 86/100 от критиков и 8.5/10 от геймеров (версия для PS 5 по оценкам metacritic), что сделало ее одним из лучших релизов 2024 года.

Трейлер игры – смотреть видео

Почему релиз в Steam важен

Единственным разочарованием большого количества ПК геймеров стало то, что игра была доступна для приобретения только через Ubisoft Store и Epic Games Store.

Многие ценители виртуальных развлечений просто таки категорически отказываются использовать любые цифровые платформы кроме Steam, поэтому вполне вероятно, что выпуск Prince of Persia: The Lost Crown на платформе Valve, который состоится уже 8 августа, поможет игре охватить еще большую аудиторию.

Тем более, что в сентябре проект получит DLC под названием "Mask of Darkness", что обещает добавить в метроидванию немало нового контента.