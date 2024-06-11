Как скрасить время без света с помощью смартфона, расскажет Games 24.
Интересно Списано на отлично: видеоигры, авторы которых "украли" идею у других и сделали ее еще лучше
Little Alchemy 2
Сможете создать в игре зарядную станцию? / Фото с facebook Little Alchemy
- Где скачать: Google Play | App Store
В этой игре-головоломке игроку необходимо создавать новые объекты путем логического смешивания других. Со старта в распоряжении пользователя лишь четыре классических элемента: земля, огонь, вода и воздух.
Звучит сложно, но поверьте, всего за несколько часов вы научитесь создавать все что угодно: от бойлеров до динозавров.
2048
Классика жанра головоломок / Фото из App Store
- Где скачать: Google Play | App Store
Слова и объяснения, скорее всего, здесь лишние, ведь в свое время эта головоломка была одной из самых популярных мобильных игр в мире.
Совайте квадратики с числами, думайте на несколько шагов вперед и вы обязательно соберете заветные 2048, а потом можете замахнуться на личный рекорд.
Советуем затеять в компании друзей соревнование – кто наберет больше баллов, тогда вы даже не заметите, что свет уже появился.
Flow Free
Не думайте, что это очень легко / Фото из App Store
- Где скачать: Google Play | App Store
На первый взгляд, довольно простенькая головоломка, задача игрока в которой – соединять точки одинаковых цветов.
Однако с прогрессом уровни становятся все сложнее и действительно заставляют "почесать затылок" в поиске решения.
Stack
Проверка на ловкость и инженерное чутье / Фото из App Store
- Где скачать: Google Play | App Store
Если предыдущие игры были испытанием на логику, то простенькая игрушка Stack проверит вашу реакцию.
Все что требуется от игрока – метко и ловко тыкать в дисплей, чтобы построить из блоков как можно более высокое сооружение.
Crossy Road
Почему цыпленок перешел дорогу / Фото из App Store
- Где скачать: Google Play | App Store
Игровой процесс построен на том же, что и в предшественнице – нужно вовремя щелкнуть по экрану.
Правда, здесь это помогает вашему виртуальному протеже как можно дальше продвинуться через опасные дороги, реки и другие препятствия.
При этом в Crossy Road куда большая ответственность, ведь от ваших кликов зависит жизнь игрового аватара – цыпленка, медвежонка или кого вы там себе выберете среди большого количества скинов, доступных в игрушке.