Lovestruck – последнее дополнение для The Sims 4 на данный момент. Оно должно выйти 25 июля, присоединяясь к целой коллекции других DLC, которые добавляют в игру новые локации, предметы, функции, задания и много другого контента.

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Что известно

Project Rene впервые был представлен на саммите "Behind the Sims" в 2022 году, хотя игра разрабатывалась еще задолго до этого. Зрителям тогда сообщили, что это будет следующая часть франшизы, которая принесет немало нововведений и увеличит гибкость настроек в разы. Аудитории понравились эти заявления, поэтому фанаты активно обсуждали, какие функции они хотели бы видеть в будущем симуляторе жизни.

Студия Maxis планировала включить функцию открытого мира, а также предоставить игрокам возможность создавать более индивидуальные предметы интерьера с кучей мельчайших настроек.

Вот некоторые детали того, как работает строительство в тестовой версии Project Rene: видео

Но теперь оказывается, что The Sims 5 могли отменить.

Впервые эти слухи появились на Reddit в разделе r/GamingLeaksandRumors, где говорилось, что разработчики, которые работали над The Sims 5, вернулись, чтобы сосредоточиться на The Sims 4.

Впоследствии появилось несколько скриншотов, которые свидетельствуют, что ключевые члены команды, работавшей над The Sims 5, покинули ее.

Даже старший гейм-дизайнер также переключил свои усилия на The Sims 4, а ведущий художник персонажей вообще уволился из компании EA.

На скриншоте их страницы в LinkedIn также видно, что The Sims 5 обозначена как отмененная.

Electronic Arts пока не делала официального заявления о том, что Project Rene отменен. Однако преданные фанаты франшизы не обрадовались даже слухам. По сравнению с другими поколениями франшизы, The Sims 4 не является любимой игрой фанатов, хотя она и имеет лучшую графику и уже очень много DLC. Но игру вряд ли можно назвать очень устаревшей, поэтому над ней могут работать еще 5-10 лет, добавляя больше нового контента.

В определенной степени компанию можно понять. Она годами работала над The Sims 4 и создала для нее столько всего, что хватит на несколько отдельных полноценных игр. С приходом новой части ей придется бросить все и начать с начала, разрабатывая не только основной костяк игры, но и дополнения для него, которые, вероятно, будут копировать DLC с The Sims 4, добавляя времена года, карьеры, обучение, домашних животных, путешествия и прочее, если все это не будет идти вместе с базовой игрой.

Пока Electronic Arts не сделает официальное заявление по The Sims 5, можно только надеяться, что эти слухи действительно только слухи.