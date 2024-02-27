Судя по всему, утечка произошла в рамках одного из этапов закрытого тестирования Project Rene. Ранний доступ к игре уже получили небольшие группы избранных пользователей.
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Детали
- Сообщается, что в сеть попали версии The Sims 5 для PC и Android. Речь идет не о самом актуальном билде, а сборке, датированной примерно октябрем-ноябрем 2022 года. Именно в это время игра была официально представлена публике.
- Судя по попавшим в открытый доступ изображениям утечки,, Project Rene базируется на движке Unreal Engine (версия не уточняется).
- Неприятные новости ждут пиратов, ведь игра как минимум на ПК даже на этом этапе уже якобы защищена антипиратской системой Denuvo.
Согласно официальной информации, Project Rene будет условно-бесплатной игрой "без подписки, обязательных покупок или механик энергии" в The Sims Mobile (пополнение за деньги). Как известно, с недавних пор компания сделала базовую игру полностью бесплатной, но дополнения предлагает уже за деньги. Таких дополнений текущая версия сегодня имеет очень много – животные, времена года и праздники, загородная жизнь, садоводство, школа, вампиры и оборотни, университет, магия и паранормальные явления, жизнь на острове, экология, рестораны, свадьбы, туризм, карнавал и даже в тематике Star Wars. Кроме того, разработчики постоянно выпускают наборы с коллекциями новых вещей – одежды, мебели, предметов для взаимодействия и прочего.
Разработчики не исключают выпуск DLC и для новой версии игры. Причем некоторые из элементов, которые ранее были дополнениями, теперь могут войти Sims 5 как базовые функции. Например, смена времен года и погоды. Однако пока это не подтверждено.
Project Rene, как ожидается, как ожидается, предложит переосмысление знакомых элементов серии, мультиплеер, кроссплей и регулярные обновления. Разработчики ранее тизерили новый подход к созданию дизайна ваших помещений и обещали значительно большую гибкость в этом вопросе.
Сроки выхода до сих пор неизвестны, но Maxis планирует открытые тестирования и допускает запуск раннего доступа.