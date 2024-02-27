Судячи з усього, витік стався в рамках одного з етапів закритого тестування Project Rene. Ранній доступ до гри вже отримали невеликі групи обраних користувачів.

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Деталі

Повідомляється, що в мережу потрапили версії The Sims 5 для PC і Android . Ідеться не про найактуальніший білд, а збірку, датовану приблизно жовтнем-листопадом 2022 року. Саме в цей час гра була офіційно представлена публіці.

. Ідеться не про найактуальніший білд, а збірку, датовану приблизно жовтнем-листопадом 2022 року. Саме в цей час гра була офіційно представлена публіці. Судячи із зображень витоку, що потрапили у відкритий доступ, Project Rene базується на рушії Unreal Engine (версія не уточнюється).

(версія не уточнюється). Неприємні новини чекають на піратів, адже гра як мінімум на ПК навіть на цьому етапі вже нібито захищена антипіратською системою Denuvo.

Згідно з офіційною інформацією, Project Rene буде умовно-безкоштовною грою "без підписки, обов'язкових покупок або механік енергії" в The Sims Mobile (поповнення за гроші). Як відомо, віднедавна компанія зробила базову гру повністю безплатною, але доповнення пропонує вже за гроші. Таких доповнень поточна версія сьогодні має дуже багато – тварини, пори року та свята, заміське життя, садівництво, школа, вампіри та перевертні, університет, магія та паранормальні явища, життя на острові, екологія, ресторани, весілля, туризм, карнавал та навіть у тематиці Star Wars. Крім того, розробники постійно випускають набори з колекціями нових речей – одягу, меблів, предметів для взаємодії та іншого.

Розробники не виключають випуск DLC й для нової версії гри. Причому деякі з елементів, які раніше були доповненнями, тепер можуть увійти Sims 5 як базові функції. Наприклад, зміна пір року та погоди. Однак наразі це не підтверджено.

Project Rene, як очікується, запропонує переосмислення знайомих елементів серії, мультиплеєр, кроссплей і регулярні оновлення. Розробники раніше тизерили новий підхід до створення дизайну ваших приміщень та обіцяли значно більшу гнучкість у цьому питанні.

Терміни виходу досі невідомі, але Maxis планує відкриті тестування й допускає запуск раннього доступу.