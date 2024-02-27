Судячи з усього, витік стався в рамках одного з етапів закритого тестування Project Rene. Ранній доступ до гри вже отримали невеликі групи обраних користувачів.
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Деталі
- Повідомляється, що в мережу потрапили версії The Sims 5 для PC і Android. Ідеться не про найактуальніший білд, а збірку, датовану приблизно жовтнем-листопадом 2022 року. Саме в цей час гра була офіційно представлена публіці.
- Судячи із зображень витоку, що потрапили у відкритий доступ, Project Rene базується на рушії Unreal Engine (версія не уточнюється).
- Неприємні новини чекають на піратів, адже гра як мінімум на ПК навіть на цьому етапі вже нібито захищена антипіратською системою Denuvo.
Згідно з офіційною інформацією, Project Rene буде умовно-безкоштовною грою "без підписки, обов'язкових покупок або механік енергії" в The Sims Mobile (поповнення за гроші). Як відомо, віднедавна компанія зробила базову гру повністю безплатною, але доповнення пропонує вже за гроші. Таких доповнень поточна версія сьогодні має дуже багато – тварини, пори року та свята, заміське життя, садівництво, школа, вампіри та перевертні, університет, магія та паранормальні явища, життя на острові, екологія, ресторани, весілля, туризм, карнавал та навіть у тематиці Star Wars. Крім того, розробники постійно випускають набори з колекціями нових речей – одягу, меблів, предметів для взаємодії та іншого.
Розробники не виключають випуск DLC й для нової версії гри. Причому деякі з елементів, які раніше були доповненнями, тепер можуть увійти Sims 5 як базові функції. Наприклад, зміна пір року та погоди. Однак наразі це не підтверджено.
Project Rene, як очікується, запропонує переосмислення знайомих елементів серії, мультиплеєр, кроссплей і регулярні оновлення. Розробники раніше тизерили новий підхід до створення дизайну ваших приміщень та обіцяли значно більшу гнучкість у цьому питанні.
Терміни виходу досі невідомі, але Maxis планує відкриті тестування й допускає запуск раннього доступу.