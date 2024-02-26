Сегодня мы движемся к все большему оцифровыванию. Некоторые студии выпускают свои игры только в цифровом виде, производители компьютеров и консолей перестают устанавливать дисководы в свои устройства, а пользователям гораздо удобнее скачать что-то в Steam, Epic Games или других интернет-магазинах, чем идти в оффлайновый. Это лишь одна из причин, почему старые игры на физических носителях становятся такими ценными.

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700 000 долларов за игру

22-летний калифорниец по имени Киро недавно наткнулся на раритетную игру у себя дома. Копия "Легенды о Зельде" была выпущена в 1987 году и с тех пор так и не была распакована. Купили ее в уже несуществующем универмаге Fedco за 29,87 доллара, что сегодня с учетом инфляции составило бы 82,92 доллара.

Владелец едва не отдал ее за относительно жалкие 17 000 долларов, прежде чем ее официально оценили. Он сначала выставил ее на eBay, где торгует коллекционными кроссовками и редкими куклами Барби, чтобы проверить, сможет ли получить за нее немного денег. Игра быстро продалась, но за считанные минуты начало поступать больше предложений.

Сразу несколько человек написали мне сообщение на eBay. Один парень предложил приехать ко мне и дать мне 30 000 долларов наличными,

– говорит Киро.

Он быстро отменил продажу и снял объявление с аукциона. Парень понял, что у него в руках что-то особенное, но не знал, насколько ценна эта вещь. Так было до тех пор, пока он не получил сообщение от коллекционера, который сообщил, что эта копия The Legend of Zelda – из самого первого тиража игры, что делает ее более чем редкой. В течение двух недель Киро поехал из Флориды, чтобы профессионально оценить игру, в Техас, чтобы встретиться с международным аукционным домом Heritage Auctions и договориться о ее продаже. Там игру оценили в 700 000 долларов.

Последний раз игра OG Zelda выставлялась на подобный аукцион в июле 2021 года. Тогда запечатанную копию игры продали за 870 000 долларов. Оценка того лота была немного выше, чем у Киро, но в любом случае, сверхраритетная игра получит несколько предложений, которые в итоге могут превзойти не только начальную цену, но и бывшего рекордсмена.