Lovestruck – останнє доповнення для The Sims 4 на цей момент. Воно має вийти 25 липня, приєднуючись до цілої колекції інших DLC, які додають у гру нові локації, предмети, функції, завдання та багато іншого контенту.

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Що відомо

Project Rene вперше був представлений на саміті "Behind the Sims" у 2022 році, хоча гра розроблялася ще задовго до цього. Глядачам тоді повідомили, що це буде наступна частина франшизи, яка принесе чимало нововведень і збільшить гнучкість налаштувань у рази. Аудиторії сподобалися ці заяви, тож фанати активно обговорювали, які функції вони хотіли б бачити в майбутньому симуляторі життя.

Студія Maxis планувала включити функцію відкритого світу, а також надати гравцям можливість створювати більш індивідуальні предмети інтер'єру з купою найдрібніших налаштувань.

Ось деякі деталі того, як працює будівництво в тестові версії Project Rene: відео

Але тепер виявляється, що The Sims 5 могли скасувати.

Уперше ці чутки з'явилися на Reddit у розділі r/GamingLeaksandRumors, де йшлося про те, що розробники, які працювали над The Sims 5, повернулися, щоб зосередитися на The Sims 4.

Згодом з'явилося кілька скриншотів, які свідчать про те, що ключові члени команди, яка працювала над The Sims 5, покинули її.

Навіть старший ґеймдизайнер також переключив свої зусилля на The Sims 4, а провідний художник персонажів узагалі звільнився з компанії EA.

На скриншоті їхньої сторінки в LinkedIn також видно, що The Sims 5 позначена як скасована.

Electronic Arts поки що не робила офіційної заяви про те, що Project Rene скасовано. Однак віддані фанати франшизи не зраділи навіть чуткам. У порівнянні з іншими поколіннями франшизи, The Sims 4 не є улюбленою грою фанатів, хоча вона й має кращу графіку і вже дуже багато DLC. Але гру навряд чи можна назвати дуже застарілою, тож над нею можуть працювати ще 5-10 років, додаючи більше нового контенту.

Певною мірою компанію можна зрозуміти. Вона роками працювала над The Sims 4 й створила для неї стільки всього, що вистачить на кілька окремих повноцінних ігор. З приходом нової частини їй доведеться покинути все й почати з початку, розробляючи не лише основний кістяк гри, а й доповнення для нього, які, ймовірно, копіюватимуть DLC з The Sims 4, додаючи пори року, кар'єри, навчання, домашніх тварин, подорожі та інше, якщо все це не буде йти разом із базовою грою.

Поки Electronic Arts не зробить офіційну заяву щодо The Sims 5, можна лише сподіватися, що ці чутки є дійсно лише чутками.