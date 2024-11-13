Похоже, что юристам Ubisoft придется наведаться в суд из-за закрытия популярной гоночной игры The Crew, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polygon.

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Иву Гиймо не дают покоя геймеры

Два геймера из солнечной Калифорнии решили осудить Ubisoft из-за недавнего закрытия разработчиками серверов The Crew – игры 2014 года выпуска.

Такая судьба постигла проект из-за "ограничения серверной инфраструктуры и лицензирования". Суть иска заключается в том, что после этих действий компании, в игру стало совершенно невозможно играть из-за отсутствия в ней однопользовательского офлайн-режима.

Адвокат геймеров сравнил эту ситуацию с тем, если бы вы купили пинбольный автомат, а через десяток лет его производитель пришел бы к вам домой и забрал игрушку.

Производитель пинбола решил войти в ваш дом, выпотрошить пинбол изнутри и лишить вас возможности играть в игру, которую вы купили и думали, что ею владеете,

– говорится в иске.

Именно это, по словам истцов, сделали Ubisoft. Сейчас энтузиасты ожидают, чтобы суд официально утвердил иск как коллективный чтобы другие заинтересованные фанаты The Crew могли присоединиться. Требования геймеров довольно простые – деньги за моральное потрясение и возмещение убытков.

Интересно, что именно из-за риска подобных случаев членом парламента Калифорнии Джеки Ирвином был предложен закон, который требует признать приобретение игр не их непосредственной "покупкой", а лишь временной "лицензией" на продукт, которую в любой момент может отозвать разработчик.

Недавно похожая политика была введена в Steam чтобы предоставить определенной прозрачности в этом вопросе.