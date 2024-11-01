Почему перенесли игру

Фредерик Дюге подтвердил, что игра уже полностью завершена. Задержка была сделана для того, чтобы окончательно ее отшлифовать, а не для чего-либо другого. Однако определенным образом на это решение повлиял другой проект студии Ubisoft, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет, опубликованный на официальном сайте.

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Речь идет о Star Wars Outlaws, которая вышла 30 августа 2024 года.

После того, что мы увидели с Star Wars Outlaws, мы должны быть уверены, что в первый же день у нас будет безупречный игровой опыт. Конечно, всегда есть некоторые ошибки, но мы сосредотачивались и продолжаем сосредотачиваться на том, чтобы убедиться, что первый день игры будет хорошо оптимизирован,

– говорит директор.

Напомним, релиз Star Wars Outlaws сопровождался многочисленными багами, на которые пользователи массово жаловались в сети. Кто-то терял сохраненный прогресс, кто-то замечал недостатки графики, отсутствие теней, пустой мир и другие проблемы. Хуже всего, что первые патчи также приносили свои новые баги. Это привело к тому, что Outlaws не смогла достичь миллиона проданных копий в те сроки, на которые рассчитывала Ubisoft.

Поэтому, чтобы избежать такого провала с новой игрой во вселенной Assassin's Creed, компания хочет убедиться, что Shadows будет "безупречной в первый же день". Именно с этой целью было принято такое решение, говорит Дюге.

Он также сообщил, что компания уверена в февральском релизе с "великолепным опытом" и "превосходным качеством". Новых переносов больше не планируют.