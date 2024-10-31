Когда выйдет Cyberpunk 2077 для macOS

Приключенческая игра с открытым миром была впервые выпущена в 2020 году, поэтому владельцы устройств Apple ждали этого релиза почти 5 лет. Разработчик CD Projekt RED еще не назвал точной даты выпуска, но говорит, что это произойдет где-то "в начале следующего года", пишет Engadget.

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В 17-минутном видеоролике Apple, посвященном анонсу MacBook Pro, есть короткий раздел об играх на новых компьютерах с процессором M4. В частности, представитель компании упоминает о том, что в феврале 2025 года выйдет Assassin's Creed Shadows.

Apple говорит, что новые ноутбуки MacBook Pro готовы к захватывающей игре Cyberpunk 2077, которую она описывает как "одну из самых графически требовательных и сложных игр, когда-либо созданных, с передовыми функциями, такими как трассировка лучей, генерация кадров и встроенный пространственный звук".

Упоминание об играх вы можете увидеть после десятой минуты презентации: видео

На коротком кадре нам также показали Frostpunk 2, Control, Resident Evil 2 и несколько других наименований.

CD Projekt Red уже прокомментировали

Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили анонс на своем сайте:

"Cyberpunk 2077 и его шпионский триллер Phantom Liberty появятся на Mac. Используя все преимущества процессора Apple и передовых технологий Metal, мир мрачного будущего впервые становится доступным для геймеров Mac. Игроки могут наслаждаться расширенными возможностями, такими как отслеживание пути, генерация кадров и встроенный пространственный звук для еще более захватывающего игрового процесса и потрясающей визуализации.

Доступна в начале следующего года на Mac с кремниевым процессором Apple, Ultimate Edition появится в Mac App Store, GOG.com, Steam и Epic Games Store.

Более подробная информация, включая дату выхода в начале следующего года, будет раскрыта позже".