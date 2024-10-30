Наказание за провал

Как стало известно, Sony решила полностью закрыть студию Firewalk Studios, которая занималась разработкой проекта Concord. Это означает, что игра не вернется после доработки, как предполагали некоторые СМИ и игроки, пишет Engadget.

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Concord планировался как премиальный геройский шутер среди моря бесплатных аналогов. Однако плохие отзывы критиков и плохое восприятие игроками сделали свое дело. Игра получила средние оценки. Обозреватели отмечали, что она не предложила ничего нового, по сравнению с Overwatch, Apex Legends и Valorant. Кроме того, она "визуально непривлекательна", безуспешно пытается отобразить научную фантастику 1970-х годов, а также имеет слабо прописанных персонажей.

GamesRadar поставил Concord три балла из пяти.

Hardcore Gamer подарил еще лишние пол балла, оценив на 3,5/5.

IGN – 7/10.

PCMag – 3,5/5.

Shacknews – 7/10.

На Metacritic средняя оценка составила 63 из 100 для PS5 и 66/100 для ПК.

Хотя многие в сети предлагали разработчикам варианты по улучшению их проекта, студия все же решила отключить серверы игры и вернуть пользователям деньги. Таким образом Concord просуществовал всего 2 недели.

29 октября в блоге Sony появилась копия внутреннего электронного письма от Германа Хулста, генерального директора Sony. Оригинал разослали работникам компании. В письме говорилось о закрытии Firewalk Studios и закрытии игры. Кроме того, закрывают также студию Neon Koi вместе с мобильным боевиком, над которым та работала.

Определенные аспекты Concord были исключительными, но не имели достаточного количества игроков. За последние несколько месяцев мы потратили немало времени на изучение всех возможных вариантов,

– пишет Хулст.

Напомним, Concord предлагал открытую бета-версию, которая достигла пика в 2 388 одновременных игроков, но после запуска одновременный онлайн едва достиг 700 пользователей. В последующие дни количество игроков снизилось до 50 человек одновременно.

Пока неизвестно, что будет с работниками, но Хулст говорит, что "некоторым" будут искать новые задачи. Представитель компании также сообщил Джейсону Шрайеру, что в целом 172 сотрудника Firewalk Studios потеряют работу.