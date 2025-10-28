В конце 1990-х Хидео Кодзима стал настоящей суперзвездой в игровой индустрии благодаря бешеному успеху Metal Gear Solid. Именно тогда сотрудничеством с ним заинтересовались создатели хитового фильма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Time Extension.

А какой могла бы быть игра?

Бывший вице-президент Konami Кристофер Бергстрессер рассказал как японского художника закрыли в своего рода "золотой клетке", задолго до создания собственной студии или выхода высоко оцененной Death Stranding 2.

По словам Кристофера, в 1999 году к Кодзиме обратились режиссеры Вачовски, сразу после выхода легендарной Матрицы.

Они якобы лично посетили штаб-квартиру Konami в Токио, вместе с концепт-художником Джеффом Дарроу и попросили Хидео возглавить работу над официальной видеоигрой по киноленте.

Вачовски были большими поклонниками Кодзимы. Они пришли и сказали: "Мы очень хотим, чтобы вы сделали игру Матрица". Но руководитель Konami Казуми Китауэ сразу сказал: "Нет". Он хотел, чтобы Кодзима сосредоточился на Metal Gear Solid 2,

– вспоминает Бергстрессер.

Проекты Кодзимы уже тогда были дорогими и требовательными, поэтому руководство не хотело рисковать, и выбрало "синицу в руке", которой им казалась MGS, на сиквел которой точно существовал бы спрос. Поговаривают, что Кодзима остался весьма разочарован этим решением верхушки компании, но не смог ничего поделать.

В конце концов, игровая адаптация Матрицы досталась студии Shiny Entertainment, которая позже выпустила проекты Enter the Matrix и The Path of Neo, ни один из которых не достиг желаемого успеха.