На агрегаторе Metacritic собрано более 100 обзоров Death Stranding 2: On the Beach со средней оценкой 90%. Похожая картина на OpenCritic – 91% на основе 68 рецензии, причем 99% журналистов рекомендуют игру, информирует 24 Канал.

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Это значительно превышает средний балл первой части, Death Stranding, которая на момент релиза получила 82% с гораздо более широким диапазоном оценок (от "10" до "3").

За что хвалят Death Starnding 2

Критики в восторге от непредсказуемого и интригующего сюжета, глубоко проработанных персонажей, улучшений почти всех элементов оригинальной игры, уникального ощущения сообщества с другими игроками и потрясающей графики. Особенно отмечается локация – Австралия в DS2 выглядит более живописной и разнообразной, чем Объединенные Города Америки из первой части.

Также многие критики в восторге от музыкальной составляющей, новых механик, большего количества стрельбы, более короткого сюжета, который "пошел игре на пользу", и доступным игровым гаджетам.

Недостатки и замечания

Несмотря на общий восторг, рецензенты указали на определенные недостатки. Среди них – монотонность геймплея, унаследованная от оригинала, упрощенная боевая система, затянутый сюжет, не всегда удачные боссы и технические проблемы, в частности баги со звуком.

Однако эти замечания не затмевают общего впечатления: критики считают DS2 чрезвычайно удачным сиквелом и одной из лучших работ Хидео Коджимы.

Когда выйдет Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5 по цене 70 долларов. Для тех, кто хочет получить доступ к игре на два дня раньше, доступна расширенная версия за 80 долларов, которая включает дополнительный контент. Это отличная возможность окунуться в уникальный мир Коджимы как можно скорее.

Кстати, недавно стало известно, что в работе находится аниме по Death Stranding с новой историей. Сценарий аниме пишет Аарон Гузиковски, известный своим научно-фантастическим сериалом "Воспитанные волками".