На агрегаторі Metacritic зібрано понад 100 оглядів Death Stranding 2: On the Beach із середньою оцінкою 90%. Схожа картина на OpenCritic – 91% на основі 68 рецензії, причому 99% журналістів рекомендують гру, інформує 24 Канал.

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Це значно перевищує середній бал першої частини, Death Stranding, яка на момент релізу отримала 82% із набагато ширшим діапазоном оцінок (від "10" до "3").

За що хвалять Death Starnding 2

Критики в захваті від непередбачуваного та інтригуючого сюжету, глибоко опрацьованих персонажів, покращень майже всіх елементів оригінальної гри, унікального відчуття спільноти з іншими гравцями та приголомшливої графіки. Особливо відзначається локація – Австралія в DS2 виглядає більш мальовничою та різноманітною, ніж Об’єднані Міста Америки з першої частини.

Також багато критиків у захваті від музичної складової, нових механік, більшої кількості стрілянини, коротшого сюжету, який "пішов грі на користь", та доступним ігровим ґаджетам.

Недоліки та зауваження

Попри загальний захват, рецензенти вказали на певні недоліки. Серед них – монотонність геймплею, успадкована від оригіналу, спрощена бойова система, затягнутий сюжет, не завжди вдалі боси та технічні проблеми, зокрема баги зі звуком.

Проте ці зауваження не затьмарюють загального враження: критики вважають DS2 надзвичайно вдалим сиквелом і однією з найкращих робіт Хідео Коджими.

Коли вийде Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach вийде 26 червня на PS5 за ціною 70 доларів. Для тих, хто хоче отримати доступ до гри на два дні раніше, доступна розширена версія за 80 доларів, яка включає додатковий контент. Це чудова нагода зануритися в унікальний світ Коджими якомога швидше.

До речі, нещодавно стало відомо, що в роботі перебуває аніме по Death Stranding з новою історією. Сценарій аніме пише Аарон Гузіковскі, відомий своїм науково-фантастичним серіалом "Виховані вовками".