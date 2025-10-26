Южнокорейская KRAFTON станет первой игровой компанией в мире, которая поставит ИИ во главе собственных производственных процессов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Krafton Live Talk.
ИИ начинает экспансию в геймдев?
23 октября генеральный директор Чанхан Ким заявил, что студия автоматизирует рутинную работу с помощью систем искусственного интеллекта, способных ставить цели и выполнять сложные задачи, что позволит персоналу сосредоточиться на творчестве и других зонах ответственности.
Начиная с сегодняшнего дня, KRAFTON автоматизирует работу, благодаря агентному ИИ, и внедрит систему управления, ориентированную на ИИ,
– заявил Ким.
Для реструктуризации потратят примерно 70 миллионов долларов США, которые пойдут на создание кластера графических процессоров для исследований и автоматизации ИИ. Это поможет уже к концу 2026 года создать единую инфраструктуру для рабочих процессов на основе ИИ внутри компании.
Кроме того, ежегодно KRAFTON будет тратить примерно 21 миллион долларов чтобы помочь сотрудникам внедрять и применять ИИ-инструменты в своей повседневной работе.
Чанхан Ким и правление рассчитывают, что такой подход повысит производительность, станет локомотивом инноваций и расширит возможности для развития работников, сообщает Dexerto.
Последние новости об ИИ в индустрии видеоигр:
- В феврале 2025 года Activision признались, что используют ИИ в создании внутриигровых ресурсов для Call of Duty.
- Тогда же стало известно, что компания King, которая является частью Microsoft и занимается игрой Candy Crush, сокращает около 200 сотрудников, заменяя их искусственным интеллектом.
- Миллиардер Илон Маск заявил, что его компания xAI уже к концу 2026 года выпустит игру, полностью созданную благодаря ИИ.