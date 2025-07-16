Под сокращение попали преимущественно работники среднего менеджерского звена, а также специалисты по дизайну уровней, UX и написанию текстов, сообщает 24 Канал со ссылкой на MobileGamer.

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Известно, что больше всего пострадает команда Farm Heroes Saga в Лондоне, где сократят около 50 человек, включая ключевых руководителей. Часть из них уже отправлена в так называемый "отпуск до увольнения" до сентября, когда будет представлена новая организационная структура компании после переговоров с профсоюзами.

Эти сокращения коснутся не только лондонского офиса, но и студий в Барселоне, Стокгольме и Берлине. Некоторые централизованные подразделения, такие как исследования и контроль качества, также будут сокращены или переведены в производственные команды. Сейчас многие работники находятся в подвешенном состоянии, не зная, сохранят ли они свои должности после лета.

Как искусственный интеллект заменит разработчиков игр?

Одним из самых шокирующих аспектов этой ситуации является то, что многие уволенные работники будут заменены инструментами искусственного интеллекта, которые они сами создавали и обучали в течение последних лет.

Например, дизайнеры уровней и авторы текстов для игр разрабатывали ИИ-системы, чтобы ускорить свою работу, но теперь эти инструменты фактически вытесняют их из компании. Это вызывает возмущение среди сотрудников, которые считают, что акцент на эффективность и прибыль перевешивает человеческий фактор, несмотря на то, что King демонстрирует хорошие финансовые результаты.

Еще до объявления о сокращении внутренний опрос в King показал, что моральный дух сотрудников был на очень низком уровне, а после новостей об увольнении ситуация только ухудшилась. Работники жалуются на постоянные реструктуризации и неэффективное управление. Некоторые из них утверждают, что HR-отдел компании больше защищает интересы руководства, чем поддерживает персонал.

Кроме того, есть информация о том, что отдельные сотрудники были уволены из-за их открытой критики внутренних процессов или недовольства условиями труда. Это только усиливает напряжение внутри компании, хотя команды остаются сплоченными и преданными своим проектам.

Как в King объяснили ситуацию?

Руководство King объясняет сокращение необходимостью упростить процессы, избавиться от лишних уровней управления и объединить специализированные подразделения для большей гибкости. Однако способ, в который эти изменения были сообщены, вызвал дополнительное недовольство – многие работники почувствовали, что информация подавалась формально, без должной эмпатии.

А тем временем другая игровая компания из ростера Microsoft работает над рядом неанонсированных игр. Так Bethesda сообщила, что разрабатывает несколько игр во вселенной Fallout.