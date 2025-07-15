Обновление Enchanted By Nature должно было добавить новые магические элементы, но оно неожиданно повлияло на базовую механику игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCGamer.

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Что не так с последним обновлением The Sims 4?

Из-за ошибки в коде многие персонажи начали обозначаться как беременные, независимо от их пола или предыдущего поведения в игре. Даже те, кто никогда не вступал в романтические отношения или не имел интимных взаимодействий (в игре это называется "woo-hoo"), оказались в таком состоянии.

Этот баг не задел всех игроков, но его масштабы оказались значительными. В сообществах, где обсуждают The Sims, появились многочисленные жалобы и забавные истории. Например, некоторые игроки шутят о персонаже Смерть (Grim Reaper), предполагая, что он мог бы быть причастен к этим загадочным беременностям из-за своих "романтических приключений" с другими персонажами.

Как баг влияет на игру?

Проблема имеет несколько серьезных последствий для игрового процесса. Персонажи, которые ошибочно считаются беременными, не могут пройти тест на беременность, чтобы подтвердить или опровергнуть свое состояние. Кроме того, они перестают стареть, а также теряют возможность вступать в романтические взаимодействия. Это создает дополнительные трудности, особенно для игроков, которые управляют вампирами – эти персонажи не могут питаться кровью "беременных" Симов, что приводит к их "голоду".

Команда EA, которая разрабатывает The Sims, уже сообщила, что знает о проблеме. Сейчас они активно исследуют баги, связанные с беременностями, включая исчезновение тестов на беременность, отсутствие визуальных признаков (например, живота) и проблемы с взаимодействиями.

Однако на момент написания статьи исправления еще нет. Более того, во многих случаях эти "беременности" не завершаются рождением ребенка – процесс просто останавливается, что делает одну из ключевых механик игры нефункциональной.

Кстати, недавно еще одна игра столкнулась с критикой фаннатов. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 попала в скандал из-за великодки, которую разработчики уже пообещали убрать из игры.