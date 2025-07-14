Преданный фанат культовой RPG от Bethesda воссоздал весь Скайрим, использовав для этого более 73 000 кирпичиков конструктора LEGO, сообщает 24 Канал со ссылкой на его ютуб-канал.

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Лучший фанатский проект по Skyrim?

Игровой мир Skyrim до сих пор поражает своим размахом, а его девять регионов полны сотнями интересных мест, которые ждут довакина. К тому, же те геймеры, которым мало оригинальной игры, всегда могут установить масштабное дополнение, отмеченное разработчиками.

Энтузиаст, по имени Иен Русма, воссоздал всю карту игры, использовав для этого 73 761 кирпичик LEGO.

Реализация замысла заняла у него более трех лет, первые девять месяцев из которых конструктор потратил на планирование, а следующие два с половиной года на непосредственное строительство.

Видео с результатом работы – посмотрите ролик

Масштаб этой карты с LEGO действительно впечатляет, ведь она составлена из 44 слоев кирпичиков, а ее ширина и высота составляет около 2,4 и 1,9 метра соответственно.

Это был идеальный проект, потому что он сочетал мою страсть к игре с вызовом проектирования и строительства чего-то такого большого, детализированного и с топографическими деталями,

– говорит автор.

Фанатское сообщество Skyrim видело немало геймерских проектов, но творение Иена, пожалуй, является самым амбициозным среди всех.