Відданий фанат культової RPG від Bethesda відтворив увесь Скайрім, використавши для цього понад 73 000 цеглинок конструктора LEGO, повідомляє 24 Канал з посиланням на його ютуб-канал.

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Найкращий фанатський проєкт по Skyrim?

Ігровий світ Skyrim досі вражає своїм розмахом, а його дев'ять регіонів сповнені сотнями цікавих місцин, які чекають на довакіна. До того, ж ті геймери, яким мало оригінальної гри, завжди можуть встановити масштабне доповнення, відмічене розробниками.

Ентузіаст, на ім'я Ієн Русма, відтворив усю мапу гри, використавши для цього 73 761 цеглинку LEGO.

Реалізація задуму зайняла в нього понад три роки, перші дев'ять місяців з яких конструктор витратив на планування, а наступні два з половиною роки на безпосереднє будівництво.

Відео з результатом роботи – перегляньте ролик

Масштаб цієї карти з LEGO справді вражає, адже вона складена з 44 шарів цеглинок, а її ширина та висота складає близько 2,4 та 1,9 метра відповідно.

Це був ідеальний проєкт, тому що він поєднував мою пристрасть до гри з викликом проєктування та будівництва чогось такого великого, деталізованого та з топографічними деталями,

– говорить автор.

Фанатська спільнота Skyrim бачила чимало геймерських проєктів, але творіння Ієна, мабуть, є найамбітнішим серед усіх.