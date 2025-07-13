Користувачі платформи Steam мають шанс розжитися двома стратегіями з доволі приємними рецензіями, повідомляє 24 Канал.

До теми Користувачі Steam можуть отримати дві безплатні відеогри: стратегію та кооперативний зомбі-екшн

Як дві стратегії безплатні у Steam просто зараз?

Користувачі Steam витрачають мільярди на ігри, які ніколи не запускають, але до 17 липня у ПК-геймерів є можливість безплатно додати у свою бібліотеку одразу два проєкти.

Першим є Field of Glory 2: Medieval (звичайна вартість 600 гривень) – покрокова тактична гра, події якої перенесуть гравців у середньовіччя та охоплюють часовий проміжок з 1040 до 1270 року.

Геймери зможуть взяти під свій контроль могутні армії тих часів та стати частиною визначних історичних конфліктів, як от англо-французької війни чи монгольської навали на східну Європу.

Трейлер Field of Glory 2 – дивіться відео

Іншою пропозицією є Fantasy General 2 (звичайна вартість 1475 гривень) – ще одна покрокова стратегія, але з фентезійним сетингом.

Гравцям відкриється історія королівства Келдонія та світу Аер, в якому після спустошливої війни настали темні часи. Через 300 років після неї, геймери повстануть на чолі одного з племен, якому належатиме об'єднати народ варварів перед обличчям нової спільної загрози.

Трейлер Fantasy General 2 – перегляньте відео

Обидві гри мають рейтинг рецензій Steam "дуже схвальні", тож не пропустіть шанс додати їх до своєї колекції задарма.