Цифровий магазин відеоігор Steam може потішити геймерів одразу двома цікавими пропозиціями, інформує 24 Канал.

Варте уваги Ми досі про них говоримо: 10 ігрових персонажів, які підірвали мережу своєю популярністю

Які безплатні ігри є у Steam прямо зараз?

Поки користувачі Steam витрачають мільярди на ігри, які ніколи не запускають, просто зараз на платформі можна отримати дві безплатні забавки.

Першою є Ultimate Zombie Defense – кооперативний екшн у жанрі виживання, розрахований на чотирьох гравців.

Гра з видом зверху вийшла у 2020 році та розповідає про ізольоване місто, охоплене нашестям зомбі.

Трейлер Ultimate Zombie Defense – перегляньте відео

Гравці виконують роль елітного військового підрозділу, який має знайти та нейтралізувати джерело інфекції. Проєкт буде доступним задарма до ранку 15 липня.

Інша безкоштовна гра на платформі – стратегія Battlestar Galactica Deadlock.

Цей симулятор управління космічним кораблем вийшов 2017 року та відтоді заслужив любов геймерів, які полюбляють вивірений та вдумливий геймплей.

Гравці отримують роль капітана космічного корабля, який командує флотами у масштабному космічному конфлікті, відомому як Перша війна Сайлонів.

Трейлер Battlestar Galactica Deadlock – дивіться відео

Розроблена студією Black Lab Games стратегія буде доступною безкоштовно у Steam до 17 липня.

Не проґавте свій шанс поповнити бібліотеку, не витративши ні копійки.