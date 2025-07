У цьому матеріалі ми зібрали десятку героїв, які своїм виглядом, історією чи діями буквально підірвали інтернет. Вони не просто запам’ятовуються, а й стають культурними феноменами, пише 24 Канал.

Джонні Сільверхенд. Cyberpunk 2077 (2020)

Цей персонаж став справжньою бомбою ще до релізу гри. CD Projekt Red свого часу гучно представила Джонні Сільверхенда, якого озвучив сам Кіану Рівз на піку популярності. Знаменитий актор також подарував ігровій моделі свою зовнішність. Трейлер із його появою викликав справжній ажіотаж, розлітаючись на численні меми. Навіть проблемний запуск гри не зменшив впливу цієї події на мережу.

Еббі. The Last of Us Part II (2020)

Еббі Андерсон – одна з найбільш суперечливих персонажок в історії ігор. Її дії протягом сюжету гри викликали хвилю ненависті серед фанатів через трагічний поворот. Хоча її історія розкриває мотиви помсти, спосіб подачі та спроби виправдати її дії після ключового моменту лише підлили масла у вогонь токсичних дискусій у мережі.

Маленія. Elden Ring (2022)

Маленія, також відома як Богиня Гнилі, стала справжнім кошмаром для гравців. Її здатність зцілюватися з кожним ударом, дві фази бою та смертоносна техніка Waterfowl Dance зробили її одним із найскладніших босів від FromSoftware. Чутки про її силу поширювалися мережею, а гравці ділилися своїм болем і травмами від численних поразок.

Бій з Маленією: дивіться відео

Єва. Stellar Blade (2024)

Єва з гри Stellar Blade стала об’єктом палких дискусій ще до релізу. Її зовнішність, анімація та відверті костюми розділили аудиторію на два табори: одні захоплювалися, інші обурювалися. Гра зробила ставку на стильний дизайн, бої та привабливість головної героїні, і це спрацювало – Єва міцно закріпилася серед найяскравіших жіночих персонажів.

Леді Дімітреску. Resident Evil Village (2021)

Альсіна Дімітреску, або просто висока вампірка, стала сенсацією з першого трейлера. Її величезний зріст, елегантність і смертельна жорстокість полонили серця гравців. Вона швидко перетворилася на ікону сучасних лиходіїв, а меми про її домінантну натуру заполонили інтернет.

Трейлер Resident Evil Village, у якому ми зустрічаємо Леді Дімітреску: дивіться відео

Астаріон. Baldur's Gate 3 (2023)

Астаріон, вампір-шахрай із Baldur's Gate 3, завоював любов фанатів своїм сарказмом, харизмою та складною історією. Його романтична лінія стала однією з найпопулярніших у грі, а діалоги та меми з ним заполонили соцмережі, зробивши його улюбленцем спільноти.

Астаріон спочатку здається типовим екстравагантним кровопивцею з подвійними намірами. Залежно від ваших дій, ви побачите, що ховається під поверхнею — жертва жорстокості та століть маніпуляцій. Звільніть його або дозвольте йому досягти вершин розпусти, вибір за вами.

Кратос. God of War (2018)

Кратос повернувся у новій частині God of War із більш зрілим образом і глибокою історією. Його трансформація з бога війни у турботливого батька вразила гравців, а емоційні моменти гри стали вірусними в мережі. Цей персонаж знову нагадав, чому він є легендою. Якщо ви не бачили мемів із ним, то, мабуть, дуже довго не сиділи в інтернеті.

Еллі. The Last of Us (2013, 2020)

Еллі стала символом емоційної глибини в іграх. Її історія в обох частинах The Last of Us викликала сльози, суперечки та безліч фанатських теорій. Друга частина підняла особливу хвилю обговорень у мережі через її вибір і розвиток персонажа.

Героїня настільки полюбилася гравцям, що після виходу серіалу фанати просто не могли уникнути порівнянь з актрисою Беллою Рамзі. Це вкотре підкреслило, наскільки глядачі хотіли бачити свою улюблену персонажку на екрані такою, якою вона була в грі.

Геральт із Рівії. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Геральт із Рівії став уособленням епічного фентезі. Його харизма, моральні дилеми та навіть сцени у ванній, де він розкинув ноги, зробили його улюбленцем фанатів та героєм численних мемів. Ми бачили все: Геральта в образі Дональда Трампа, його постійні вигуки "зараза", посилання на коня Плітку та інше. Гра отримала величезну популярність, а меми з Геральтом досі гуляють мережею.

Doom Slayer. DOOM (2016, 2020)

Вбивця Долі – це чиста агресія та адреналін. Його повернення у перезапуску DOOM стало справжнім вибухом для фанатів шутерів. Відео з його брутальними розправами над демонами та меми про його ненависть до всього злого заполонили інтернет. Спочатку відомий як Doomguy, він є протагоністом більшості ігор серії.

Він став предметом численних пародій і мемів через те, що "ультражорстокий" шутер Doom Eternal і "супермилий" Animal Crossing: New Horizons вийшли в один день – 20 березня 2020 року. У мемах і фанартах персонажа часто зображують у парі з героїнею Animal Crossing, Ізабель, як найкращих друзів, які проводять разом час. У квітні 2020 року група The Chalkeaters навіть випустила кліп "Doom Crossing: Eternal Horizons", присвячений цьому мему, який зібрав понад 50 мільйонів переглядів. У ролику поєднується мила музика з тяжким роком.

Дивіться кліп Doom Crossing: Eternal Horizons: дивіться відео