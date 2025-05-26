Post Trauma

Натхненна старими іграми в жанрі survival horror, особливо тими, що виходили на PS2, Post Trauma покликана змусити вас замислитися. Гра розповідає про провідника поїзда, який опинився в пастці у дивному вимірі, повному смертоносних істот. Новачків можуть відштовхнути деякі натхненні ретростилем рішення, як-от фіксований кут камери. Але є й справді незрозумілі головоломки, які змусять вас блукати в темряві. Хоча гравці зі стажем можуть знати, що шукати, все ж бувають моменти, коли ви повністю втрачаєте уявлення про те, як просуватися далі. Не кажучи вже про жахливих ворогів, які підстерігають вас, щоб розірвати на шматки. Поєднання видобутку ресурсів, головоломок та постійної загрози смерті робить Post Trauma гідним продовжувачем справи свого натхненника, пише 24 Канал.

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Atomfall

Ця постапокаліптична гра про виживання має кілька варіантів складності, а також різні налаштування аспектів у їхніх межах. Ви можете налаштувати гру на будь-який рівень складності, який вам до вподоби, але рекомендованим рівнем є передостанній, тобто майже найскладніший. Рівень Survivor кидає вам справжній виклик, тож якщо грати в Atomfall так, як задумали розробники, це може бути досить важко. Вороги з'являтимуться в досить страхітливих кількостях і поводитимуться більш агресивно. Ресурсів буде мало, і ви опинитеся в невигідному становищі, коли досліджуватимете місцевість без маркерів маршрутних точок. Це, безумовно, не дуже зручно.

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Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Продовження "Ender Lilies: Quietus of the Knights" 2021 року, "Цвітіння в тумані" розповідає про Lilac, дівчину, яка вирішила врятувати своє королівство від гомункулів. Хоча вона має багато спільного з іншими проєктами жанру Metroidvania, тут ви боротиметеся не самі, адже ваша героїня зможе прикликати на свій бік очищених гомункулів.

До бойового стилю Ender Magnolia потрібно звикати, але гра, як кажуть користувачі, легша, ніж її попередниця, оскільки розробники додали налаштування складності, які можна регулювати. Попри це навіть на звичайному рівні ви можете відчути себе перевантаженим, якщо ви не досвідчений гравець. І це особливо актуально під час зустрічей з босами.

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Tails of Iron II: Whiskers of Winter

Хоча це ще один випадок, коли гра легша за свою попередницю, гравцям не варто занурюватися в неї, думаючи, що на них чекає безтурботне проведення часу. Звичайно, як і в інших іграх, тут є налаштування складності на вибір. Але оскільки це продовження гри, натхненної Hollow Knight і Dark Souls, ви можете собі уявити, що битва може бути досить складною. У ролі білого щура Арло ви покликані принести мир на землю, спустошену Темними Крилами, кланом злісних кажанів. Однак є багато інших смертоносних створінь, на яких потрібно полювати, щоб здобути ресурси для різних поліпшень. Ефекти стихій на зброю роблять кожну битву більш різноманітною.

Blue Prince

Натхненна олдскульними книжками-головоломками та настільними іграми, "Блакитний принц" ставить перед вами завдання пройти особняк у пошуках 46-ї кімнати. Однак це значно важче, ніж просто бродити коридорами й досліджувати. Більшість кімнат наповнені головоломками, деякі з яких з'єднуються з іншими кімнатами, вимагаючи від вас відступу. Також тут є щось на кшталт roguelike: щоразу, коли ви граєте, кімнати будуть розташовуватися в іншому порядку, і щоразу, коли ви входите в нову кімнату, вам надається вибір між трьома різними планами. Деякі кімнати мають глухі кути, а для входу використовується один з 50 доступних кроків. Коли вони закінчуються, ви змушені починати все спочатку. Щоб тримати всі пазли в порядку, вам, можливо, потрібно буде робити нотатки, що може стати справжньою головоломкою.

Beyond the Ice Palace 2

Оригінальна Beyond the Ice Palace була випущена в далекому 1988 році й отримала багато порівнянь з ультра-брутальною серією Ghosts n Goblins від Capcom. Сюжет розповість про Проклятого Короля, який повстає з мертвих, щоб повернути собі трон. Гра загалом складна завдяки сильним ворогам і хитромудрим механізмам платформерів. На фінальному відрізку гри складність зростає в рази, оскільки контрольних точок стає все менше, що змушує вас перегравати значні відрізки щоразу, коли ви помираєте. А оскільки гра складна, це траплятиметься часто.

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Commandos: Origins

Ігри, які підкреслюють тактику і скритність, також зазвичай відрізняються високою складністю. Перша нова частина серії за майже двадцять років, Commandos: Origins – це повернення до колишньої форми. Навіть з деякими сучасними доробками, які роблять гру більш плавною та керованою, ви все одно будете покарані, якщо не будете обережними.

Маючи у своєму розпорядженні шість різних класів солдатів, ви повинні проникати у ворожі табори для виконання різних місій. Оскільки ваша команда невелика, робити це без планування і скритності буде дуже складно. Мапи теж величезні, з розлогими конструкціями, наповненими небезпечними ворогами з розумним штучним інтелектом. Кожна ситуація вимагає від вас максимальної обережності, а кожна помилка загрожує катастрофою.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – це стильна рольова гра з покроковою бойовою системою. Події розгортаються у сюрреалістичному світі, де людство живе під страхом перед загадковою художницею – вона щороку малює нове число, після чого всі люди цього віку помирають. Гравець керує членами експедиції, метою якої є дізнатися, що відбувається і, можливо, все це зупинити. Біда в тому, що 32 експедиції до цього не повернулися.

Щодо складності, Expedition 33 не належить до типових "лайтових" JRPG – бойова система вимагає уважності, своєчасного ухилення й точного виконання атак. Тут важлива не лише стратегія, а й особиста майстерність, бо гравець має активно контролювати бої. Хоча ви робите своїх ходи по черзі з ворогом, гра дозволяє ухилятися від атак і контратакувати під час чужого ходу. Залежно від рівня складності, вікно ухилення має різну тривалість. На найвищому рівні вам потрібно бути справжнім майстром із хорошою реакцією, щоб не пропустити шанс.

Гру порівнюють із Persona чи Final Fantasy VII Remake, але з більшим акцентом на динаміку та реакції, ніж просто на статистику. Це гра, яка випробує навички гравця й змусить по-справжньому вивчати кожного ворога та адаптуватися до боїв, тому на легку прогулянку розраховувати не варто.

Kingdom Come: Deliverance II

Як і перша гра, Kingdom Come: Deliverance II прагне надати гравцям найреалістичніший середньовічний досвід, який тільки може запропонувати відеогра. Вона занурює вас в автентичну атмосферу настільки, що дозволяє відчувати кожен аспект – від дизайну до механіки, від змаху меча до розваг у таверні. Це може бути як весело, так і надзвичайно складно, особливо для тих, хто звик до більш умовних ігор у фентезі-стилі, де механіка бою не так покладається на реальну фізику.

Гра розповідає про Генрі, солдата, який допомагає очолити опір військам короля-узурпатора. Це неймовірно добре продуманий ігровий процес, а рівень реалістичності вражає. Але це гра, яка вимагає, щоб ви присвятили їй багато часу. Це не те, що ви можете просто взяти і пограти протягом коротких проміжків часу.

The First Berserker: Khazan

Проєкт у жанрі Souls ставить гравців у роль генерала, якого підставили як зрадника і ув'язнили, перш ніж він зміг утекти. На відміну від ігор FromSoftwares, у гравців є можливість вибору легкого режиму. Однак, хоча це полегшує боротьбу з ворогами, боси в іграх залишаються складним випробуванням. Як і ігри, що вплинули на неї, бої з босами вимагають від вас тривалого навчання, продуманих комбінацій, уважності та вчасного реагування на удари. Гра майже не дає вам поблажок на початку, не чекатиме, поки ви прокачаєтесь. Тут навіть найдосвідченіші фанати Soulsike будуть роздратовані, коли кількість смертей зростатиме, навіть на найлегшій складності.