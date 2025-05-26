Post Trauma

Вдохновленная старыми играми в жанре survival horror, особенно теми, что выходили на PS2, Post Trauma призвана заставить вас задуматься. Игра рассказывает о проводнике поезда, который оказался в ловушке в странном измерении, полном смертоносных существ. Новичков могут оттолкнуть некоторые вдохновленные ретростилем решения, например фиксированный угол камеры. Но есть и действительно непонятные головоломки, которые заставят вас блуждать в темноте. Хотя игроки со стажем могут знать, что искать, все же бывают моменты, когда вы полностью теряете представление о том, как продвигаться дальше. Не говоря уже об ужасных врагах, которые подстерегают вас, чтобы разорвать на куски. Сочетание добычи ресурсов, головоломок и постоянной угрозы смерти делает Post Trauma достойным продолжателем дела своего вдохновителя, пишет 24 Канал.

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Atomfall

Эта постапокалиптическая игра о выживании имеет несколько вариантов сложности, а также различные настройки аспектов в их пределах. Вы можете настроить игру на любой уровень сложности, который вам нравится, но рекомендуемым уровнем является предпоследний, то есть почти самый сложный. Уровень Survivor бросает вам настоящий вызов, поэтому если играть в Atomfall так, как задумали разработчики, это может быть довольно трудно. Враги будут появляться в довольно устрашающих количествах и вести себя более агрессивно. Ресурсов будет мало, и вы окажетесь в невыгодном положении, когда будете исследовать местность без маркеров маршрутных точек. Это, безусловно, не очень удобно.

Смотрите презентацию игрового процесса: видео

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Продолжение "Ender Lilies: Quietus of the Knights" 2021 года, "Цветение в тумане" рассказывает о Lilac, девушке, которая решила спасти свое королевство от гомункулов. Хотя она имеет много общего с другими проектами жанра Metroidvania, здесь вы будете бороться не одни, ведь ваша героиня сможет призывать на свою сторону очищенных гомункулов.

К боевому стилю Ender Magnolia нужно привыкать, но игра, как говорят пользователи, легче, чем ее предшественница, поскольку разработчики добавили настройки сложности, которые можно регулировать. Несмотря на это даже на обычном уровне вы можете почувствовать себя перегруженным, если вы не опытный игрок. И это особенно актуально во время встреч с боссами.

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Tails of Iron II: Whiskers of Winter

Хотя это еще один случай, когда игра легче своей предшественницы, игрокам не стоит погружаться в нее, думая, что их ждет беззаботное времяпровождение. Конечно, как и в других играх, здесь есть настройки сложности на выбор. Но поскольку это продолжение игры, вдохновленной Hollow Knight и Dark Souls, вы можете себе представить, что битва может быть довольно сложной. В роли белой крысы Арло вы призваны принести мир на землю, опустошенную Темными Крыльями, кланом злобных летучих мышей. Однако есть много других смертоносных созданий, на которых нужно охотиться, чтобы добыть ресурсы для различных улучшений. Эффекты стихий на оружие делают каждую битву более разнообразной.

Blue Prince

Вдохновленная олдскульными книжками-головоломками и настольными играми, "Голубой принц" ставит перед вами задачу пройти особняк в поисках 46-й комнаты. Однако это значительно труднее, чем просто бродить по коридорам и исследовать. Большинство комнат наполнены головоломками, некоторые из которых соединяются с другими комнатами, требуя от вас отступления. Также здесь есть что-то вроде roguelike: каждый раз, когда вы играете, комнаты будут располагаться в другом порядке, и каждый раз, когда вы входите в новую комнату, вам предоставляется выбор между тремя различными планами. Некоторые комнаты имеют глухие углы, а для входа используется один из 50 доступных шагов. Когда они заканчиваются, вы вынуждены начинать все сначала. Чтобы держать все пазлы в порядке, вам, возможно, нужно будет делать заметки, что может стать настоящей головоломкой.

Beyond the Ice Palace 2

Оригинальная Beyond the Ice Palace была выпущена в далеком 1988 году и получила много сравнений с ультра-брутальной серией Ghosts n Goblins от Capcom. Сюжет расскажет о Проклятом Короле, который восстает из мертвых, чтобы вернуть себе трон. Игра в целом сложная благодаря сильным врагам и хитроумным механизмам платформеров. На финальном отрезке игры сложность возрастает в разы, поскольку контрольных точек становится все меньше, что заставляет вас переигрывать значительные отрезки каждый раз, когда вы умираете. А поскольку игра сложная, это будет случаться часто.

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Commandos: Origins

Игры, которые подчеркивают тактику и скрытность, также обычно отличаются высокой сложностью. Первая новая часть серии за почти двадцать лет, Commandos: Origins – это возвращение к прежней форме. Даже с некоторыми современными доработками, которые делают игру более плавной и управляемой, вы все равно будете наказаны, если не будете осторожными.

Имея в своем распоряжении шесть различных классов солдат, вы должны проникать во вражеские лагеря для выполнения различных миссий. Поскольку ваша команда небольшая, делать это без планирования и скрытности будет очень сложно. Карты тоже огромные, с раскидистыми конструкциями, наполненными опасными врагами с умным искусственным интеллектом. Каждая ситуация требует от вас максимальной осторожности, а каждая ошибка грозит катастрофой.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – это стильная ролевая игра с пошаговой боевой системой. События разворачиваются в сюрреалистическом мире, где человечество живет под страхом перед загадочной художницей – она каждый год рисует новое число, после чего все люди этого возраста умирают. Игрок руководит членами экспедиции, целью которой является узнать, что происходит и, возможно, все это остановить. Беда в том, что 32 экспедиции до этого не вернулись.

По сложности, Expedition 33 не относится к типичным "лайтовым" JRPG – боевая система требует внимательности, своевременного уклонения и точного выполнения атак. Здесь важна не только стратегия, но и личное мастерство, потому что игрок должен активно контролировать бои. Хотя вы делаете своих ходы по очереди с врагом, игра позволяет уклоняться от атак и контратаковать во время чужого хода. В зависимости от уровня сложности, окно уклонения имеет разную продолжительность. На самом высоком уровне вам нужно быть настоящим мастером с хорошей реакцией, чтобы не пропустить шанс.

Игру сравнивают с Persona или Final Fantasy VII Remake, но с большим акцентом на динамику и реакции, чем просто на статистику. Это игра, которая испытает навыки игрока и заставит по-настоящему изучать каждого врага и адаптироваться к боям, поэтому на легкую прогулку рассчитывать не стоит.

Kingdom Come: Deliverance II

Как и первая игра, Kingdom Come: Deliverance II стремится предоставить игрокам самый реалистичный средневековый опыт, который только может предложить видеоигра. Она погружает вас в аутентичную атмосферу настолько, что позволяет чувствовать каждый аспект – от дизайна до механики, от взмаха меча до развлечений в таверне. Это может быть как весело, так и чрезвычайно сложно, особенно для тех, кто привык к более условным играм в фэнтези-стиле, где механика боя не так полагается на реальную физику.

Игра рассказывает о Генри, солдате, который помогает возглавить сопротивление войскам короля-узурпатора. Это невероятно хорошо продуманный игровой процесс, а уровень реалистичности поражает. Но это игра, которая требует, чтобы вы посвятили ей много времени. Это не то, что вы можете просто взять и поиграть в течение коротких промежутков времени.

The First Berserker: Khazan

Проект в жанре Souls ставит игроков в роль генерала, которого подставили как предателя и посадили, прежде чем он смог сбежать. В отличие от игр FromSoftwares, у игроков есть возможность выбора легкого режима. Однако, хотя это облегчает борьбу с врагами, боссы в играх остаются сложным испытанием. Как и игры, повлиявшие на нее, бои с боссами требуют от вас длительного обучения, продуманных комбинаций, внимательности и своевременного реагирования на удары. Игра почти не дает вам поблажек в начале, не будет ждать, пока вы прокачаетесь. Здесь даже самые опытные фанаты Soulsike будут раздражены, когда количество смертей будет расти, даже на самой легкой сложности.