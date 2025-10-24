Nuggets Entertainment разрывают Steam игрой RV There Yet?, которая в юмористическом стиле предлагает игрокам окунуться в путешествие в доме на колесах, сообщает 24 Канал.

Новый хит для стримеров?

Игровой процесс новинки невероятно напоминает хитовую игру PEAK, которая ранее в этом году уже покорила украинских стримеров с Twitch.

Компании до 4 игроков нужно слаженно сотрудничать, чтобы добраться до конечной точки путешествия на своем RV автобусе.

Мешать это сделать будут различные угрозы, включая диких животных, бездорожье и даже мины. Поэтому пока кто-то управляет, другие трое должны сделать все, чтобы дом на колесах смог продолжить свой путь.

Попытка заканчивается когда команда добирается до конечного пункта, или же когда теряет автомобиль, что случается значительно чаще.

Трейлер игры – смотрите видео

Всего за 3 дня после релиза, RV There Yet? достигла большого успеха, установив отметку пикового количества одновременных игроков на 44 292 геймерах, сообщает SteamDB.

Отзывы на игру в Steam очень одобрительные, с 81% положительных рецензий.

Критикуют игру только за две вещи: баги и то, что путь игроков каждый раз один и тот же, в отличие от процедурной генерации в той же PEAK.

Учитывая успех проекта, разработчики скорее всего исправят технические неисправности и, вероятно, будут добавлять новые карты в будущих обновлениях.

До 28 октября RV There Yet? доступна в Steam со скидкой в 10% и обойдется вам в 168 гривен, полная цена – 187 гривен.