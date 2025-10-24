Nuggets Entertainment розривають Steam грою RV There Yet?, яка у гумористичному стилі пропонує гравцям поринути в подорож в будинку на колесах, повідомляє 24 Канал.

Новий хіт для стримерів?

Ігровий процес новинки неймовірно нагадує хітову гру PEAK, яка раніше цьогоріч вже підкорила українських стримерів з Twitch.

Компанії до 4 гравців потрібно злагоджено співпрацювати аби дістатися кінцевої точки подорожі на своєму RV автобусі.

Заважатимуть це зробити різноманітні загрози, включаючи диких тварин, бездоріжжя та навіть міни. Тож поки хтось кермує, інші троє мають зробити все аби дім на колесах зміг продовжити свій шлях.

Спроба закінчується коли команда дістається кінцевого пункту, або ж коли втрачає автомобіль, що трапляється значно частіше.

Трейлер гри – дивіться відео

Всього за 3 дні після релізу, RV There Yet? досягла неабиякого успіху, встановивши відмітку пікової кількості одночасних гравців на 44 292 особах, повідомляє SteamDB.

Відгуки на гру в Steam знаходяться на рівні дуже схвальні, з 81% позитивних рецензій.

Критикують гру лише за дві речі: баги та те, що шлях гравців кожного разу один і той самий, на відміну від процедурної генерації у тій же PEAK.

З огляду на успіх проєкту, розробники скоріше за все виправлять технічні несправності та, ймовірно, додаватимуть нові мапи в майбутніх оновленнях.

До 28 жовтня RV There Yet? доступна в Steam зі знижкою у 10% та обійдеться вам в 168 гривень, повна ціна – 187 гривень.