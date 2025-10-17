2025 рік подарував нам чимало якісних відеоігор рівня ААА, одначе в цьому океані проєктів від великих студій могли загубитися справжні перлини інді-сцени, які окрім класного геймплею також мають українську локалізацію. Про найцікавіші з них розповість 24 Канал.

Скайрім не для нордів, а для мінімалістів?

У серпні на платформі Steam вийшла мінімалістична пародія на легендарну TES V: Skyrim з промовистою назвою – The RPG.

Гра пропонує геймерам 3D-ролівку від першої особи, яка наповнена усім чим має бути наповнена гра такого жанру: підземеллями, монстрами, нагородами та масштабним фентезійним світом.

Трейлер гри – дивіться відео

Проєкт має власний унікальний та дещо "вивернутий навиворіт" погляд на жанр і є безумовно цікавою пригодою для тих, хто не концентрується на графіці, а більше віддає перевагу нелінійності, кумедним квестам та ігровому процесу.

Не потрібно їсти їжу і пити зілля для зцілення – просто заткніть рану шматком хліба,

– йдеться на сторінці The RPG у Steam.

Геймери залишають схвальні відгуки про проєкт (85% позитивних рецензій у Steam), а єдиним мінусом є те, що The RPG доволі коротка.

Щоправда, тут у кожного може бути своя думка, адже головне не довжина гри, а емоції, які вона дарує за цей час. Тим паче ціна забавки всього 250 гривень.

Як відправитися в подорож, не виходячи з дому?

Неймовірної краси та атмосфери грою є творіння шведської студії YCJY Games – Keep Driving.

Цей "рольовий менеджмент" подорожі, стилізований під часи 2000-их років, пропонує гравцю застрибнути в автівку та дістатися фестивалю на іншому боці країни.

Для цього доведеться проїхати через процедурно згенерований піксельний світ, де на вашому шляху траплятимуться автостопники з унікальними історіями та різні перешкоди й небезпеки.

Автомобіль вимагатиме покращень та ремонту, а ваше просування подекуди залежатиме від важких рішень.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

93% рецензій на гру в Steam є схвальними, а вартує вона 375 гривень.

Шалена суміш жанрів, що затягує на довгі години?

Містобудівна стратегія-роуглайк з елементами карткової гри. Фух… Творці 9 Kings вигадали таку комбінацію жанрів, що пересічний геймер бодай з цікавості повинен поглянути, що і до чого в цій грі.

Тим паче, що проєкт від Sad Socket дозволяє збудувати власне поселення, яке з маленького села може стати величезною імперією. Звісно, за умови грамотного правління.

Ігровий процес проєкту / Скриншот зі Steam

Розвивайте свою державу стратегічно, готуйтеся до десятків унікальних подій та доведіть світу, що ваше королівство переживе всіх!,

– пишуть розробники в описі 9 Kings у Steam.

До 23 жовтня гру можна придбати зі знижкою у 55%, тож вона обійдеться вам всього у 135 гривень.

Мальовничий світ, що не прощає помилок?

Для фанатів більш хардкорних відеоігор чудовим варіантом провести кілька вечорів буде мальовнича Absolum, блискуче стилізована під олдскульні аркадні проєкти.

Поєднання жанрів "роуглайк" та "beat 'em up" запропонує вам врятувати фентезійний світ Таламу від військ Сонячного Короля Азри, що не буде легкою прогулянкою.

Трейлер Absolum – перегляньте відео

4 харизматичні ігрові персонажі мають відмінні бойові стилі, які доповнює можливість використання магічних артефактів. Є опція гри у локальному та онлайн-кооперативі.

Гра має 91% схвальних відгуків у Steam та коштуватиме вам 515 гривень.