У Battlefield 6 будь-яка дрібниця може стати вирішальною, а коли мова заходить про вашу зброю, то ви точно захочете впевнитися, що зібрали її якнайкраще. Про кілька потужних "білдів" вам розповість 24 Канал.
Цікаво Постріл один на мільярд: геймер підірвав мережу хайлайтом з Battlefield 6
Найкраща гвинтівка?
Кращою гвинтівкою у грі для пересічного геймера стане відома M4A1.
Відкрити її можна вже на 2 рангу, тож навіть початківець у BF 6 швидко заволодіє цим штурмовим карабіном. Щоправда, аби зібрати справді сильний "білд", який даватиме майже нульову віддачу при стрільбі, вам доведеться прокачати цю зброю аж до 27 рівня.
Сама збірка виглядає наступним чином:
- Top accessory: 50 MW Blue
- Muzzle: Double-port Brake
- Barrel: Light
- Underbarrel: Canted Stubby
- Magazine: 30RND Magazine
- Ammunition: Standard
Ключовою зв’язкою тут є синій лазер та ручка, які доповнюють сильні сторони та мінімізують недоліки один одного, повідомляє шведський кіберспортсмен ottr у своєму X.
Як виглядає "білд" / Скриншот з гри
Водночас приціл можна вибрати на власний смак.
Кращий пістолет-кулемет?
Тут у кожного гравця Battlefield 6 можуть бути власні преференції, одначе ми радимо те, що стиратиме ваших ворогів як у цьому кліпі відомого стримера Shroud.
Неймовірна вбивча сила – дивіться відео
Мова про KV9 для відкриття якої вже доведеться попітніти. Для цього потрібно буде досягнути не багато не мало: 45 рангу.
Цей малюк має один з найбільших показників шкоди серед усіх пістолетів-кулеметів в грі та стріляє блискавично швидко, але компенсує це маленьким магазином, повідомляє Rock Paper Shotgun.
Оптимальний "білд", який стане доступним вже на 7 рівні зброї:
- Optic: OSA-7 1.00X
- Muzzle: Standard Suppressor
- Barrel: 6.5” Extended
- Underbarrel: Alloy Vertical
- Magazine: 17RND Magazine
- Ammunition: FMJ
Ідеальна снайперська гвинтівка?
Щодо кращої снайперської гвинтівки, то тут вибір падає на доступну одразу M2010 ESR.
Гвинтівка у грі / Скриншот з BF 6
Хоча вона й отримала "нерф" у нещодавньому патчі, як повідомляє Battlefield 6 Meta у X, ця крихітка залишається напрочуд вбивчою зброєю з гарною точністю стрільби та достатньою швидкістю кулі.
Краща збірка виглядає наступним чином (потрібен 36 рівень зброї):
- Scope: S-VPS 6.00X
- Left Accessory: Range Finder
- Optic Accessory: Anti-Glare Goating
- Barrel: 26” Carbon
- Ammunition: Match Grade
- Magazine: 5RND Magazine
- Ergonomics: DLC Bolt
Сподіваємось, що щось з цього набору допоможе вам наводити жах на своїх опонентів на серверах Battlefield 6.