У Battlefield 6 будь-яка дрібниця може стати вирішальною, а коли мова заходить про вашу зброю, то ви точно захочете впевнитися, що зібрали її якнайкраще. Про кілька потужних "білдів" вам розповість 24 Канал.

Найкраща гвинтівка?

Кращою гвинтівкою у грі для пересічного геймера стане відома M4A1.

Відкрити її можна вже на 2 рангу, тож навіть початківець у BF 6 швидко заволодіє цим штурмовим карабіном. Щоправда, аби зібрати справді сильний "білд", який даватиме майже нульову віддачу при стрільбі, вам доведеться прокачати цю зброю аж до 27 рівня.

Сама збірка виглядає наступним чином:

Top accessory: 50 MW Blue

Muzzle: Double-port Brake

Barrel: Light

Underbarrel: Canted Stubby

Magazine: 30RND Magazine

Ammunition: Standard

Ключовою зв’язкою тут є синій лазер та ручка, які доповнюють сильні сторони та мінімізують недоліки один одного, повідомляє шведський кіберспортсмен ottr у своєму X.

Як виглядає "білд" / Скриншот з гри

Водночас приціл можна вибрати на власний смак.

Кращий пістолет-кулемет?

Тут у кожного гравця Battlefield 6 можуть бути власні преференції, одначе ми радимо те, що стиратиме ваших ворогів як у цьому кліпі відомого стримера Shroud.

Неймовірна вбивча сила – дивіться відео

shroud shows why the Vector is so OP pic.twitter.com/5WeIZLvXI9 — Shroud Updates (@ShroudUpdate) October 13, 2025

Мова про KV9 для відкриття якої вже доведеться попітніти. Для цього потрібно буде досягнути не багато не мало: 45 рангу.

Цей малюк має один з найбільших показників шкоди серед усіх пістолетів-кулеметів в грі та стріляє блискавично швидко, але компенсує це маленьким магазином, повідомляє Rock Paper Shotgun.

Оптимальний "білд", який стане доступним вже на 7 рівні зброї:

Optic: OSA-7 1.00X

Muzzle: Standard Suppressor

Barrel: 6.5” Extended

Underbarrel: Alloy Vertical

Magazine: 17RND Magazine

Ammunition: FMJ

Ідеальна снайперська гвинтівка?

Щодо кращої снайперської гвинтівки, то тут вибір падає на доступну одразу M2010 ESR.

Гвинтівка у грі / Скриншот з BF 6

Хоча вона й отримала "нерф" у нещодавньому патчі, як повідомляє Battlefield 6 Meta у X, ця крихітка залишається напрочуд вбивчою зброєю з гарною точністю стрільби та достатньою швидкістю кулі.

Краща збірка виглядає наступним чином (потрібен 36 рівень зброї):

Scope: S-VPS 6.00X

Left Accessory: Range Finder

Optic Accessory: Anti-Glare Goating

Barrel: 26” Carbon

Ammunition: Match Grade

Magazine: 5RND Magazine

Ergonomics: DLC Bolt

Сподіваємось, що щось з цього набору допоможе вам наводити жах на своїх опонентів на серверах Battlefield 6.