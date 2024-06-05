Сьогодні Games 24 спробує пролити для вас ще трошки світла на геймерський сленг та пояснити значення і походження слів "нерф" та "баф".

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Що означають слова "баф" та "нерф"?

Баф (англійською "buff") фактично означає підсилення тим чи іншим шляхом. До прикладу якщо у якійсь RPG ви випили зілля, що пришвидшує регенерацію здоров'я персонажа – це баф.

Також існує таке поняття як дебаф. Не складно здогадатися, що це своєю чергою послаблення. На тому ж прикладі з зіллям, воно може навпаки виявитися отрутою та забирати у вашого персонажа здоров'я протягом якогось часу.

Хоча слово нерф співзвучне з обома вищезгаданими термінами, його значення зовсім інакше.

Нерфи бувають різними / Фото з Pinterest

Нерф – це коли розробники проводять послаблення персонажа чи предмета, який був занадто ефективним чи нечесним.

До прикладу в тій же RPG міг існувати меч, який вбивав найгрізнішого опонента з одного удару. Розробники перепрацювали його характеристики й тепер у ворога потрібно влучити мінімум тричі – відбувся нерф.

Приклади вживання

Граючи в якусь MMO RPG вам потрібно отримати більше очків броні на певний час, для цього ви можете попросити товариша з відповідним закляттям в арсеналі:

Друже, дай мені баф на броню, бо я без цього не вистою.

В реальному житті ідеальним прикладом "бафу" є ранкова кава, яка дарує вам невеличкий заряд бадьорості.

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Щодо іншого терміну, то він може бути використаний як звертання до розробників:

Гей, EA Sports, Лукаку постійно забиває головою в EA FC 24, йому терміново потрібен якийсь нерф!

У реальності знайти приклад використання цього слова доволі важко. Припустімо "нерфом" можна назвати новий закон, який закриває лазівку для ухилення від сплати податків тощо.

Звідки походять терміни?

Термін "баф" (buff) походить від ідеї "поліпшити" (buffing up) щось, щоб покращити його зовнішній вигляд.

Ця фраза виникла в англійській мові наприкінці 19 століття, посилаючись на практику використання шматка шкіри, під назвою "баф", для полірування.

Сама ж шкіра "баф" отримала свою англійську назву в 1570-х роках від терміна "buffe leather", що походить з французької та буквально означає "шкіра буйвола".

"Нерф" своєю чергою є досить молодим терміном, коріння якого відносять нас до культової відеогри Ultima Online 1997 року випуску.

На початках існування гри, один з розробників – Раф Костер влаштував онлайн-чат зі спільнотою гравців аби обговорити неефективність мечів, порівняно з луками чи магічними заклинаннями.

В ньому Костер пообіцяв, що розбереться з проблемою яку він назвав "нерф-мечами", посилаючись на популярні тоді іграшки – пінопластові мечі, назва яких походила від абревіатури NERF – Non-Expanding Recreational Foam (нерозширювана рекреаційна піна).

Подібні мечі й подарували геймерам відомий термін / Фото з blasterbarn.com

Сам того не знаючи Костер подарував індустрії важливий термін, який навіть закріплений у професійному словнику розробників.