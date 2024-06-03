Продовжуємо розбиратися у тонкощах геймерського сленгу і цього разу Games 24 розповість вам значення та походження слова "кемпінг".

До теми Словник геймера: хто такий "нуб" та до чого тут війна у В'єтнамі

Що означає слово "кемпінг" для геймерів?

Термін та його похідні найчастіше можна почути у багатокористувацьких іграх у жанрі шутер, а означає він стратегію за якої гравець займає статичну позицію, що забезпечує йому перевагу над суперником.

До прикладу, якщо ви зачаїлись десь у темному кутку кімнати чи заховалися у кущах та всю гру вичікували аби застати опонента зненацька – це "кемпінг", а ви "кемпер".

"Кемперів" хардкорні геймери не дуже поважають / Фото з Reddit

Здебільшого у геймерській спільноті такий стиль гри висміюється через надмірну пасивність, тому коли вам кажуть "ти кемпер", то фраза скоріше за все має негативну конотацію.

Приклади вживання

До прикладу ви з другом пішли зіграти в новий шутер, а він вирішив причаїтися за дверима аби нейтралізувати ворогів, які зайдуть в будівлю, і не збирається йти звідти допоки не досягне успіху.

Нумо йдемо далі, не займайся кемпінгом, – саме так ви можете йому сказати.

Щодо реального життя, то ситуацій для використання слова можна вигадати не надто багато.

Але, скажімо, вам подобається якась людина і ви хочете ніби-то випадково зустрітися з нею на вулиці, тому цілий день вештаєтесь біля її роботи – це теж свого роду "кемпінг".

Звідки походить термін?

Точно прослідкувати хто і як почав використовувати цей термін, на жаль, неможливо. Одначе, є доволі очевидна історія його походження.

Вважається, що "кемпінг" в іграх походить від ідеї, що гравець, який надовго залишається в одному місці аби вичікувати, нагадує туриста, який облаштовує собі зручну місцину для тривалого перебування, себто той таки кемпінг.